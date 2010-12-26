پیشنهاد تمدید اعتبار کارتهای ملی فعلی تا سال 92 به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم طریقت در نشست خبری که همزمان با سالروز سازمان ثبت احوال صبح روز یکشنبه برگزار شد، با تاکید بر این که کارت هوشمند ملی از سه قابلیت "اعلام هویت"، "تصدیق هویت" و "امضای الکترونیک" را به صورت ویژه‌ برخوردار است، افزود: در این کارت همچنین امکان ثبت شدن اطلاعات مربوط به سلامت، انتخابات و پول الکترونیک نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: کارت هوشمند ملی در زمان صادر شدن برای هر شهروند کلیه این قابلیت‌ها را داراست، اما فعال نیست و فعال شدن هر یک از این قابلیت‌ها بنا بر نیاز و درخواست دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

طریقت با اشاره به دستور برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه 70 درصد خدمات به صورت الکترونیک برای آحاد مردم، افزود: پیش از این کارت ملی برای افراد 15 سال و بالاتر صادر می‌شد، اما بنابر درخواست دولت امکان دارد که کارت هوشمند ملی برای همه گروه‌های سنی صادر شود، البته در این صورت کارت‌های هوشمند افراد زیر 15 سال عکس، امضا و امکان کیف الکترونیک را نخواهند داشت.

وی با اعلام این که پیش پایلوت طرح کارت هوشمند ملی در قم و برای 10 هزار نفر انجام شده ادامه داد: بودجه و شرایط لازم برای اجرای طرح پایلوت در استان قم برای یک میلیون نفر و در هر همه گروه‌های سنی فراهم شده است و برای اواخر امسال و یا اوایل سال بعد این طرح پایلوت آغاز می‌شود.

قائم مقام مجری کارت هوشمند ملی تاکید کرد: بر این اساس پیش‌بینی‌ می‌کنیم، در سال 90 همه استان قم، کارت ملی هوشمند داشته باشند و پس از آن این طرح را به کل کشور تسری دهیم.

وی در پاسخ به اینکه اجرای طرح کارت هوشمند ملی حدود دو سال تاخیر برای اجرا دارد اظهار کرد: قرار بود بعد از پوشش کامل کارت ملی نسخه جدید آن یعنی کارت هوشمند اجرایی شود، اما تا کنون شرایط لازم برای اجرایی شدن آن به طور کامل فراهم نشده است.

طریقت ادامه داد: از سال 89 اعتبار لازم برای اجرای طرح پایلوت و پیش پایلوت تخصیص پیدا کرده و ما توانستیم طرح پایلوت را برای اجرا آماده کنیم، اما در سال‌های گذشته رقم قابل قبولی تخصیص داده نمی‌شد، چرا که تا قبل از این، طرح متولی مشخصی نداشت، اما در حال حاضر وزارت کشور به طور قانونی مجری این طرح شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه اعتبار لازم در سال 90 اختصاص یابد و شرایط فراهم باشد، کارت ملی هوشمند بدون هیچ مانعی اجرایی خواهد شد.

همچنین حمید پارسایی ـ معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: کارت ملی فعلی برای 55 میلیون نفر و برای بیش از 97 درصد از جمعیت افراد واجد شرایط محقق و در حال حاضر تعداد مراجعه افراد بسیار کم شده است.

وی تصریح کرد: شروع طرح کارت هوشمند ملی در دولت نهم بوده است و در دولت دهم نیز شرایط اجرایی آن فراهم شده است و باید با توجه به صراحت قانون، بر الکترونیکی شدن تمام امور این قانون محقق شود.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور، در پاسخ به این سوال که با توجه به تاخیر این طرح و پایان اعتبار برخی از کارت‌های ملی فعلی تا سال 90 و 91 چه تدبیری برای این فاصله اعتباری کارت‌ها اتخاذ شده است، پاسخ داد: طرحی را به دولت ارائه کرده‌ایم تا کارت‌های ملی فعلی تا پایان سال 92 اعتبار داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار کارت‌های اولیه تا سال 87 بود که اعتبار آن‌ها را تا سال 89 تمدید کردیم و به این ترتیب بسیاری از کارت‌ها در پایان امسال فاقد اعتبار خواهند بود، به همین دلیل در این پیشنهاد از دولت خواسته‌ایم تا مهلت اعتبار کارت‌های ملی فعلی تا سال 92 تمدید شود.

پارسایی یادآور شد: مردم برای کارت‌های هوشمند ملی باید مبلغی را پرداخت کنند و درخواست دریافت امکانات روی آن باید توسط شهروندان اعلام شود و استفاده از برخی امکانات نظیر امضای الکترونیک و یا کیف پول به درخواست شهروندان خواهد بود و بر این اساس مبلغی از آن‌ها دریافت می‌شود.

وی اضافه کرد: در صورت اجرای این طرح به یک‌هزار و 400 دفتر در سراسر کشور برای صدور کارت ملی هوشمند نیاز داریم و در صورتی که قرار باشد کارت هوشمند ملی تنها برای افراد بالای 15 سال باشد، تعداد این دفاتر کاهش قابل توجهی خواهد داشت.