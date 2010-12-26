به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله برنامههای "باز این چه شورش است" که در قالب یک مجموعه به هم پیوسته جلوههایی از روایت محرم و سوگ قدسی عاشوراییان را در هنرهای مختلف از نقاشی تا نمایشهای آئینی به نمایش میگذارد، پس از کارگاههای هنرهای سنتی نقاشی و تعزیه صبا این بار با نمایش فیلمهای مستند، روایتهایی از سوگواری را در آئینها و اقوام ایرانی به نمایش میگذارد. این برنامه شامل 9 فیلم مستند بوده که با همکاری مرکز گسترش سینمای تجربی برگزار میشود.
مستندهای "یک روز پس از دهمین روز"، "روز پایان" و "شیرپوشان" به کارگردانی نرگس آبیار، "وهوم" به کارگردانی مینا مشهدی، "عروس نی نوا" به کارگردانی پناه برخدا رضایی، "تکیه کن" به کارگردانی محسن خان جهانی، "بخشو" به کارگردانی محمدرضا مرزوقی، "نشانه ساز" به کارگردانی مهدی احمدی و "مخالف خوان" به کارگردانی: سید محمد صادق جعفری به نمایش در میآیند.
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