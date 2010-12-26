سرمایه گذاران در بوروکراسی اداری معطل نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علیرضا بهمنی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: همراهی، هم اندیشی، تعامل و استفاده از نظرات تخصصی و تجارب نمایندگان گیلان و مسئولان در چارچوب سیاستهای ابلاغی اولویت اصلی مدیریت در منطقه آزاد انزلی است.

وی از نمایندگان مجلس خواست برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی کنار این منطقه باشند و اظهار داشت: مهمترین برنامه منطقه آزاد انزلی تأمین و تسهیل شرایط جذب و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های گردشگری، صنایع، تجارت و ترانزیت است چرا که منجر به ایجاد اشتغال مولد خواهد شد و در این مسیر یاری نمایندگان به تحقق این امر شتاب صد چندان می بخشد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: با توجه به برنامه های جدید ابلاغی به همکاران منطقه آزاد انزلی، اجازه نخواهیم داد امور مربوط به سرمایه گذار در بوروکراسی اداری معطل شود و برای تحقق این امر امکانات و شرایط ارتباط مستقیم با مدیریت عالی سازمان را فراهم و اهمیت اجرای این مهم را به معاونان و مدیران خود ابلاغ کرده و پیگیر تحقق کامل آن هستند.

وی در ادامه سازمان تجاری صنعتی انزلی را یک منطقه با ویژگیها و ظرفیتهای متمایز اعلام کرد و گفت: این منطقه به عنوان تنها منطقه آزادی است که دو مصوبه سفر هیئت دولت به استان را در دست اجراء دارد.

بهمنی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم و گستره پروژه های عمرانی و اثراتی که این پروژه ها بر اقتصاد ملی خواهد داشت از نمایندگان استان می خواهیم ردیف اعتباری خاصی به منظور اجرای بهینه چنین پروژه های اختصاص دهند گرچه برخی از این کمبودهای مالی - اعتباری با مساعدت ویژه معاون محترم رئیس جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد کشور از سوی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شده است.

امام جمعه شهرستان انزلی نیز در این نشست با بیان اینکه امیدوارم با همراهی نمایندگان مردم گیلان این جلسه منشاء خیرات و برکات فراوانی برای استان باشد، گفت: خدمت رسانی به مردم و عمل خیر جزو مهمترین آموزه ها و وجه مشخصه های شیعه علوی است.

حجت الاسلام " سید داوود موسوی " با اعلام اینکه همکاری و همراهی نمایندگان منتخب ملت و مجریان دولت فضایی مناسبی برای پیشرفت و تعالی کشور پدید می آورد، افزود: دولتهای نهم و دهم انقلاب بزرگی در عرصه سازندگی ایران اسلامی و استان گیلان پدید آورده اند تا جائیکه ایران به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است.