تردد مسافر از پایانه مرزی بیله سوار 107 درصد افزایش یافت

علی رحمتی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 452 هزار و 303 نفر مسافر از پایانه مرزی بیله سوار به کشور جمهوری آذربایجان تردد کرده اند.

وی با بیان اینکه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 107 درصد افزایش یافته است، اضافه کرد: در هشت ماهه اول سال گذشته بیش از 218 هزار و 464 نفر از این پایانه تردد و جابجا شده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان افزود: به عبارتی میانگین تردد روزانه مسافر از پایانه شهرستان بیله سوار از 910 نفر در سال گذشته به هزار و 885 نفر افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص ترانزیت کالا از پایانه مرزی بیله سوار تصریح کرد: در هشت ماه سال جاری 289 هزار و 500 تن ترانزیت شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 242 هزار تن بوده 19.5 درصد رشد یافته است.

رحمتی با اشاره به صادرات 373 هزار و 500 تن بار از این پایانه به کشورهای همسایه در 9 ماه گذشته ابراز داشت: میزان صادرات کالا در مدت مشابه سال قبل 359 هزار تن بوده که با مقایسه سال جاری چهار درصد رشد نشان می دهد.

وی از توسعه سالن ترانزیت و مسافری این پایانه طی دو سال آینده خبر داد و خاطر نشان کرد: پروژه محوطه سازی فاز دوم سالن تجاری پایانه مرزی بیله سوار نیز با پیشرفت قابل توجه در سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

