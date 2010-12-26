کارگردان فیلم مستند «وقتی خورشید در کویر طلوع میکند» در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص هدف و انگیزه تولید این فیلم مستند، گفت: مردم قم در استقبال از مقام معظم رهبری در سفر اخیر ایشان به استان قم استقبال کم نظیری را خلق کردند و این دستمایهای شد تا به دنبال ریشههای این حرکت بگردیم که در نهایت این نتیجه حاصل شد که باید آن را در دل تاریخ جستجو کنیم.
محمد حسین قاسمی تصریح کرد: بسیاری از علل همیشه در دل تاریخ نهفته است که با مرور و بازبینی آن میتوانیم به راه حل مسئله برسیم که در این راستا عوامل تهیه و تولید فیلم مستند «وقتی خورشید در کویر طلوع میکند» به بازبینی تاریخ از سال ۲۰۱ هجری قمری و بررسی استقبالی که اشعریون از حضرت معصومه(س) انجام دادند، پرداخته و به همین شکل پیش رفتیم تا به تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۸۹ رسیدیم و این نشان میدهد که عشق به ولایتمداری مردم قم ریشه در دل تاریخ دارد و این به صورت مقطعی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی تصاویر این فیلم آرشیوی و مستند است، خاطرنشان کرد: این فیلم بلند با اشاره به سابقه تاریخی مردم قم در استقبال از اهل بیت(ع) و ولایتمداری آنها در طول تاریخ، به سفرپرخیر و برکت مقام معظم رهبری میپردازد که به سفارش صدا و سیمای مرکز قم تولید شده است.
کارگردان فیلم مستند «وقتی خورشید در کویر طلوع میکند» در خصوص عوامل تهیه و تولید این فیلم بیان داشت: این فیلم به تهیهکنندگی ابوذر پورمحمدی، به کارگردانی مشترک محمدحسین قاسمی و سلمان ابوطالبی، نویسندگی حسن میرزایی و با مشارکت معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسه راویان فتح قم برای پخش در شبکه یک سیما تولید شده است.
وی ادامه داد: این فیلم ۶۱ دقیقهای در طول مدت دو ماه و نیم با پشتوانه تحقیقی و کار پژوهشی مشترک حامد حجتی، حسن میرزایی و بنده به انجام رسیده است.
قاسمی با بیان اینکه این فیلم بیشتر به شعور مردم قم در استقبال از مقام ولایت میپردازد تا شور آن، اذعان داشت: این فیلم نشان میدهد که در انجام هر کاری بصیرت و شعور لازم است و این درست همان چیزی است که مردم قم در استقبال کم نظیر خود از مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.
قم - خبرگزاری مهر: فیلم مستند «وقتی خورشید در کویر طلوع میکند» در وصف شور و شعور مردم در استقبال از مقام معظم رهبری در سفر به استان قم تولید شد.
کارگردان فیلم مستند «وقتی خورشید در کویر طلوع میکند» در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص هدف و انگیزه تولید این فیلم مستند، گفت: مردم قم در استقبال از مقام معظم رهبری در سفر اخیر ایشان به استان قم استقبال کم نظیری را خلق کردند و این دستمایهای شد تا به دنبال ریشههای این حرکت بگردیم که در نهایت این نتیجه حاصل شد که باید آن را در دل تاریخ جستجو کنیم.
نظر شما