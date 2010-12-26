تعداد داوران جشنواره شعر فجر بستگی به تعداد آثار دارد

پرویز بیگی حبیب‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان مهلت ارسال آثار (30 آذر) گفت: به خاطر مسائلی که در ارسال پستی وجود دارد، ما تا آخر هفته جاری هم صبر می‌کنیم که اگر آثار برخی دوستان شاعران نرسیده باشد، دبیرخانه آنها را دریافت کند و در چرخه داوری قرار دهد.

وی بدون اعلام تعداد قطعه شعرها و کتاب‌های دریافتی توسط دبیرخانه جشنواره شعر فجر تا این لحظه، این تعداد را "بسیار چشمگیر" توصیف کرد و افزود: آثار ارسالی قابل قیاس با سال‌های قبل نیست ولی باید صبر کرد تا همه آنها به دست ما برسد و آنوقت تعدادشان را اعلام کنیم.

محمود اکرامی‌فر دبیر علمی این جشنواره در روز پایانی مهلت ارسال آثار (30 آذر) به خبرنگار مهر گفت: بیش از 800 شاعر از سراسر کشور با ارسال 15 هزار اثر، حضور خود را در پنجمین جشنواره شعر فجر قطعی کردند.

بیگی حبیب‌آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که "آیا فهرست نهایی داوران تکمیل شده است؟" گفت: ما داورانی را مد نظر داریم ولی تعداد آنها بستگی به مشخص شدن تعداد آثار دارد و طبیعی است به تناسب افزایش آثار در این دوره، از داوران بیشتری برای ارزیابی آثار بهره خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: کدگذاری آثار به زودی انجام می‌شود و فکر می‌کنم داوری‌ها هم هفته آینده شروع شود.

دبیر جشنواره شعر فجر پیش‌بینی کرد روند داوری پنجیمن جشنواره شعر فجر 1.5 ماه به طول بینجامد و با این اوصاف کاری داوری اواخر بهمن به پایان خواهد رسید.

امسال علاوه بر بخش‌های سابق (شعر کودک و نوجوان، کلاسیک و نو) ترانه‌ها، تصنیف‌ها و سرودها نیز در بخشی تازه با همین عنوان به رقابت می‌پردازند.