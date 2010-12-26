به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دین و دانش" به تهیه کنندگی زهره صادقی به زودی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه "دین و دانش" به بحث‌های آموزشی و معارفی درباره احکام شرعی و دعاهای روز همراه با مباحث کارشناسان درباره دین و دانش و تعریف دین،وقف،خمس،زکات و ...می‌پردازد. این برنامه با نگاهی تازه به مباحث دین پرداخته و کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف معرفی می‌کند.

برنامه "دین و دانش" با حضور کارشناسانی همچون دکتر مهدوی، حجت الاسلام حائری زاده، دکتر نفیسه فیاض بخش، دکتر میرباقری، دکتر شاهرودی، حجت الاسلام علم الهدی و حجت الاسلام چیت ساز از شنبه 11 دی، هر روز ساعت 11 صبح روی آنتن می‌رود.

