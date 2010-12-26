خطر بروز آلزایمر پس از پنج سال تا دو برابر افزایش می یابد

مینا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عوارض و ناتوانی ناشی از آلزایمر در صورت تشخیص زودهنگام و داشتن آگاهی درباره این بیماری تا حد زیادی کاهش یافته و به تأخیر می افتد و نقش اصلی پرستاران برای کنترل این عوارض آموزش و آگاهی رسانی به مردم است.

وی اظهار کرد: با بروز پنومونی(ذات الریه) ناشی از آسپیراسیون بر اثر دیسفاژی (اختلال در بلع) و زخم بستر به علت بستری شدن های طولانی مدت در مبتلایان به آلزایمر نقش مراقبتی پرستاران در مرحله 3 و نهایی بیماری برجسته و پررنگ تر می شود.

جهانگیری ادامه داد: پرستاران می توانند با شرکت در تیم و گروه های آموزشی، خانواده ها و بیماران را با بیماری آلزایمر آشنا کنند و نکات ضروری را آموزش دهند تا با تاخیر در پیشرفت بیماری زندگی با کیفیتی را برای مبتلایان به ارمغان بیاورند.

وی ادامه داد: پس از گذشت یک دوره 5 ساله خطر بروز آلزایمر تا 2 برابر افزایش می یابد و در صورت دریافت دیرهنگام درمان، مراقبتهای نامناسب کیفیت زندگی کاهش می یابد و بیمار هر چه سریعتر به مرحله نهایی (مرگ بر اثر عوارض بیماری) می رسد.

این کارشناس پرستاری با اعتقاد به اینکه آلزایمر نه فقط بیمار بلکه خانواده و جامعه را نیز درگیر می کند، افزود: آلزایمر بیماری ناتوان کننده ای است که در صورت دریافت نکردن مراقبت و درمان مناسب بیمار از زندگی بی کیفیت رنج می برد و عمر طولانی هم ندارد.

جهانگیری افزود: چنانچه سطح آگاهی افراد جامعه با آموزش مناسب افزایش یابد و با علایم هشداردهنده آن آشنا شوند در این صورت با تستهای تشخیصی نظیر تست حافظه و سنجش قوای ذهنی و سایر آزمایشهای بیوشیمیایی در کنار خدمات تشخیصی پاراکلینیکی نظیر ام آر آی و سی تی اسکن تشخیص قطعی زودتر انجام می شود و درمان با کیفیت زودتر آغاز می شود.

وی گفت: درمان زودهنگام آلزایمر باعث تاخیر در بروز عوارض و ناتوانایی های ناشی از این بیماری و افزایش طول عمر مبتلایان به آلزایمر می شود. آلزایمر نه بیماری کشنده بلکه یک بیماری ناتوان کننده است که فرد مبتلا بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان خود را از دست می دهد.

مدیر آموزش انجمن آلزایمر ایران یادآور شد: آلزایمر یک اختلال مغزی است که فرد بر اثر آسیب به سلول های مغزی به اختلالات فکری، حافظه، زبان، استدلال و قضاوت دچار می شود و ضمن اختلال در کارکردهای عصبی اختلالات تشخیصی و رفتاری نیز در وی بروز می کند.