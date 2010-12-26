خطر بروز آلزایمر پس از پنج سال تا دو برابر افزایش می یابد

مینا جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عوارض و ناتوانی ناشی از آلزایمر در صورت تشخیص زودهنگام و داشتن آگاهی درباره این بیماری تا حد زیادی کاهش یافته و به تأخیر می افتد و نقش اصلی پرستاران برای کنترل این عوارض آموزش و آگاهی رسانی به مردم است.
وی اظهار کرد: با بروز پنومونی(ذات الریه) ناشی از آسپیراسیون بر اثر دیسفاژی (اختلال در بلع) و زخم بستر به علت بستری شدن های طولانی مدت در مبتلایان به آلزایمر نقش مراقبتی پرستاران در مرحله 3 و نهایی بیماری برجسته و پررنگ تر می شود.
جهانگیری ادامه داد: پرستاران می توانند با شرکت در تیم و گروه های آموزشی، خانواده ها و بیماران را با بیماری آلزایمر آشنا کنند و نکات ضروری را آموزش دهند تا با تاخیر در پیشرفت بیماری زندگی با کیفیتی را برای مبتلایان به ارمغان بیاورند.
وی ادامه داد: پس از گذشت یک دوره 5 ساله خطر بروز آلزایمر تا 2 برابر افزایش می یابد و در صورت دریافت دیرهنگام درمان، مراقبتهای نامناسب کیفیت زندگی کاهش می یابد و بیمار هر چه سریعتر به مرحله نهایی (مرگ بر اثر عوارض بیماری) می رسد.
این کارشناس پرستاری با اعتقاد به اینکه آلزایمر نه فقط بیمار بلکه خانواده و جامعه را نیز درگیر می کند، افزود: آلزایمر بیماری ناتوان کننده ای است که در صورت دریافت نکردن مراقبت و درمان مناسب بیمار از زندگی بی کیفیت رنج می برد و عمر طولانی هم ندارد.
جهانگیری افزود: چنانچه سطح آگاهی افراد جامعه با آموزش مناسب افزایش یابد و با علایم هشداردهنده آن آشنا شوند در این صورت با تستهای تشخیصی نظیر تست حافظه و سنجش قوای ذهنی و سایر آزمایشهای بیوشیمیایی در کنار خدمات تشخیصی پاراکلینیکی نظیر ام آر آی و سی تی اسکن تشخیص قطعی زودتر انجام می شود و درمان با کیفیت زودتر آغاز می شود.
نظر شما