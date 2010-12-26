به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت‌های این دوره از رقابت‌ها در تاریخ 8 مارس 2011 (17 اسفند 1389) به معرض فروش گذاشته خواهد شد که قیمت صندلی‌های معمولی 31 دلار است و قیمت صندلی‌های ویژه برای مراسم افتتاحیه این بازی‌ها تا 3 هزار و 105 دلار هم قیمت خواهد داشت.

برپایه گزارش آسوشیتدپرس، مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک لندن در نظر دارند نزدیک 700 میلیون دلار بابت فروش بلیت‌ها درآمدزایی کنند که این میزان، یک چهارم هزینه کلی رقابت‌ها به حساب می‌آید.

"پل دیتون"، مدیراجرایی لندن 2012 می‌گوید اطلاعاتی که تا این لحظه به دست آورده‌اند نشان می دهد که تعداد متقاضیان زن بیش از متقاضیان مرد است و هر کدام از آنها چندین مسابقه را به تماشا خواهند نشست.

دیتون پیش بینی کرده تا ماه مارس، 500 هزار نفر دیگر برای خرید این بلیت‌ها درخواست خود را ارائه کنند.