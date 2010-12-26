  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

وجود 4 متخصص در مراکز درمانی 50 تختخوابی کشور

وجود 4 متخصص در مراکز درمانی 50 تختخوابی کشور

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هم اکنون با برنامه­ریزیهای انجام شده در تمام مراکز درمانی بالای 50 تختخوابی کشور 4 متخصص حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: امسال 1400 متخصص به تمامی مناطق محروم کشور اعزام شده­اند و به طور قطع اعلام می­کنم در تمام مناطقی که در مراکز درمانی آنها بالای 50 تختخواب وجود دارد چهار تخصص جراحی عمومی، ‌داخلی اطفال، زنان و زایمان و بیهوشی حضور دارند.

وی به حادثه اخیر انفجار چابهار اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در این حادثه علاوه بر متخصصان فوق، یک متخصص جراحی اعصاب هم در منطقه حضور داشت که با کمک یکدیگر موفق شدند کارهای درمانی حادثه دیدگان را در مراکز درمانی چابهار و زاهدان به خوبی و به سرعت انجام دهند.

کد مطلب 1217846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها