وجود 4 متخصص در مراکز درمانی 50 تختخوابی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: امسال 1400 متخصص به تمامی مناطق محروم کشور اعزام شده­اند و به طور قطع اعلام می­کنم در تمام مناطقی که در مراکز درمانی آنها بالای 50 تختخواب وجود دارد چهار تخصص جراحی عمومی، ‌داخلی اطفال، زنان و زایمان و بیهوشی حضور دارند.

وی به حادثه اخیر انفجار چابهار اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در این حادثه علاوه بر متخصصان فوق، یک متخصص جراحی اعصاب هم در منطقه حضور داشت که با کمک یکدیگر موفق شدند کارهای درمانی حادثه دیدگان را در مراکز درمانی چابهار و زاهدان به خوبی و به سرعت انجام دهند.