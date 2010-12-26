معرفی پارک بدون دخانیات در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه 8 با اعلام این خبر گفت: در راستای تصویب قانون " تهران ،شهر عاری از دخانیات" پارک فدک به عنوان پارک بدون دخانیات انتخاب شد.

غفار رضوانی با اشاره به نصب علائم هشدار دهنده در بوستان فدک افزود: بر این اساس با استفاده از پتانسیلهای ایستگاههای تندرستی و مشارکت شهروندان، تلاش داریم که این طرح با موفقیت در این بوستان اجرا شود.

وی با تاکید بر همکاری پرسنل خانه های سلامت در اجرای این طرح گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی آشنایی با مضرات استعمال دخانیات از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8، در تحقق این امر است.

سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 با اشاره به فرهنگ سازی مبارزه با استعمال دخانیات تصریح کرد: طبق تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در هر ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهد.

وی گفت: با افزایش فرهنگ سازی عدم استعمال دخانیات در مکانهای عمومی می توان شهروندان را بیش از پیش با مضرات سیگار آشنا کرد.

رضوانی در ادامه به برگزاری همایش طب اسلامی اشاره کرد و افزود: این همایش به منظور آشنایی شهروندان با فواید طب اسلامی و تاثیر آن بر سلامت افراد، در هفته جاری در شرق تهران برگزار می شود.