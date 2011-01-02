وحدت رویه در تفسیر از قوانین شهرداری ها وجود ندارد

عزیز صدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در خصوص برخی از موارد قانون شفاف سازی به درستی صورت نگرفته که این امر موجب برداشت و تفسیرهای مختلف از آن می شود و بر مشکلات می افزاید.

وی ادامه داد: لازم است قوانین شهرداری ها اصلاح شود و متناسب با نیازهای امروز باشد تا بتواند نیازهای شهری را پاسخ دهد و از حجم مشکلات بکاهد زیرا بسیاری از قوانین نمی تواند به شکل کامل جوابگوی نیازهای شهری امروز باشد.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر در خصوص برخی از قوانین شهرداری ها شاهد برداشتها و تفسیرهای مختلف هستیم که این امر طبیعی است زیرا شفاف سازی در برخی از موارد صورت نگرفته است.

اگر این قوانین اصلاح و شفاف شود، برداشتها یکی می شود

صدرنژاد گفت: اگر این قوانین اصلاح و شفاف شود، از قانون یک برداشت خواهد شد و همه مدیران شهری تکلیف خود را در برخورد با قوانین و عمل طبق آنها می دانند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر کرج ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود تا همه قوانین شهری کارآمد شود و بتواند مشکلات را حل کند درحالیکه اگر این قوانین شفاف نشود، کارآمدی آنها در حد انتظار نخواهد بود.

وی افزود: نباید تصور کنیم که شهرداری وظیفه دارد انجام همه امور شهر را به عهده گیرد ضمن اینکه باید دستگاه های فرهنگی در این خصوص به تناسب وظایف خود وارد عمل شوند.

این مسئول یادآور شد: شهروندان در مقابل شهرداری حقوق و تکالیفی دارند که باید همه آنها به بهترین نحو تبیین شوند تا شهروندان تعامل مطلوبتری با شورا و شهرداری برقرار کنند.