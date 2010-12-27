واحد اول پروژه نیروگاه توسعه ارومیه تحویل موقت شد

عباس علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: واحد اول پروژه توسعه ارومیه به تازگی تحویل موقت (PAC)شده ضمن اینکه این واحد در تاریخ دوم تیرماه سال جاری سنکرون شده بود.

وی ادامه داد: با تحویل موقت این واحد، مجموع واحدهای PAC شده شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک)، 87 واحد شده است.

این مسئول بیان کرد: این موفقیت‌، نتیجه تلاش همکاران گروه مپنا از جمله کارکنان بخشهای مهندسی و تولید، مهندسی و احداث و سایر شرکتهای تابعه به ویژه شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا است.

وی اظهار امیدواری کرد که موفقیتهای گروه مپنا در کلیه عرصه‌های کار و فعالیت استمرار داشته باشد و اجرای پروژه ها به بهترین نحو صورت گیرد.

بازدید رئیس تعمیرات نیروگاهی شرکت پلی‌اکریل ایران از مپنا

رئیس تعمیرات نیروگاهی شرکت پلی‌اکریل ایران به همراه سه نفر از کارشناسان این شرکت از صنایع نیروگاهی گروه مپنا بازدید به عمل آوردند.

این بازید با هدف آشنایی بیشتر با توانمندی‌های گروه مپنا در زمینه تولید تجهیزات نیروگاهی و توسعه روابط تجاری در این حوزه و با همراهی یک نفر از همکاران بخش بهره‌برداری و خدمات مشتریان صورت گرفت.

در بازدید یادشده، توضیحات جامعی در خصوص گروه مپنا، سیر تطور، فعالیتها و حوزه‌های کاری گروه ارائه شد ضمن اینکه در ادامه نیز بازدیدکنندگان از خطوط تولید در کارگاه‌های شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، شرکت پره‌توربین مپنا، شرکت ژنراتور مپنا و شرکت برق و کنترل مپنا بازدید کردند.

همچنین طی این بازدید، بازدیدکنندگان با توانمندی‌های مختلف گروه مپنا از نزدیک آشنا شدند.