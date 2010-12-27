واحد اول پروژه نیروگاه توسعه ارومیه تحویل موقت شد

عباس علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: واحد اول پروژه توسعه ارومیه به تازگی تحویل موقت (PAC)شده ضمن اینکه این واحد در تاریخ دوم تیرماه سال جاری سنکرون شده بود.
وی ادامه داد: با تحویل موقت این واحد، مجموع واحدهای PAC شده شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه یک)، 87 واحد شده است.
این مسئول بیان کرد: این موفقیت، نتیجه تلاش همکاران گروه مپنا از جمله کارکنان بخشهای مهندسی و تولید، مهندسی و احداث و سایر شرکتهای تابعه به ویژه شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا است.
وی اظهار امیدواری کرد که موفقیتهای گروه مپنا در کلیه عرصههای کار و فعالیت استمرار داشته باشد و اجرای پروژه ها به بهترین نحو صورت گیرد.
بازدید رئیس تعمیرات نیروگاهی شرکت پلیاکریل ایران از مپنا
رئیس تعمیرات نیروگاهی شرکت پلیاکریل ایران به همراه سه نفر از کارشناسان این شرکت از صنایع نیروگاهی گروه مپنا بازدید به عمل آوردند.
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