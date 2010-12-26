ایران و روسیه برای مبارزه با مواد مخدر عزم جدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ویکتور ایوانوف، رئیس کمیته دولتی ضد مواد مخدر و رئیس سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه پیش از ظهر شنبه پس از امضای تفاهمنامه با ایران درزمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: همکاری ایران و روسیه در مبارزه با مواد مخدر بر اساس موافقت نامه سال 2005 استوار است.

وی با بیان اینکه همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر سازنده است بیان کرد: همکاری های بین المللی درباره مبارزه با مواد مخدر بسیار پایین است و در دهمین سال اشغال افغانستان، نه تنها پدیده شوم مواد مخدر در این کشور کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

وی بیان کرد: ایران و روسیه از تریاک، هروئین و حشیش که در افغانستان تولید می شود، احساس خطر می کنند.

ایوانوف تاکید کرد: توافق کردیم در سطح معاونان کار گروهی را در مبارزه با مواد مخدر تشکیل دهیم تا این گروه به صورت مرتب تشکیل جلسه دهند و اطلاعات دو کشور را تبادل کنند.

ایوانف با بیان اینکه رییس جمهوری روسیه، استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر را تدوین و تصویب کرده است، گفت: در این استراتژی تشدید اقدامات انتظامی در مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از گسترش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و افزایش همکاری های بین المللی درباره مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته دولتی ضد مواد مخدر و رییس سرویس فدرال کنترل مواد مخدر روسیه، وضعیت مواد مخدر در این کشور را بسیار پیچیده خواند و گفت: در روسیه یک و نیم میلیون نفر معتاد وجود دارد.