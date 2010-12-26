۵ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

حسینی:

اصناف بوشهر دولت را در اجرای هدفمندی یارانه ها حمایت کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: اصناف استان بوشهر با جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار، دولت را در اجرای طرح هدفمندی یارانه حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع روسای اصناف استان بوشهر اظهار داشت: انتظار می رود با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اصناف استان بیشترین تعامل را با دولت در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها داشته باشند.

وی اصناف را شاکله مهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از پایگاه مردمی برخوردارند عنوان کرد، گفت: خوشبختانه در بازار استان بوشهر یک روحیه معنوی با توجه به صبغه دینی که در اصناف شاهد آن هستیم، وجود دارد و اهتمام به مراسم مذهبی، برپایی نماز جماعت با حضور کسبه و بازاریان و وجود تکایا و حسینیه ها در بازار بیانگر این موضوع است.

حسینی با تاکید بر اینکه می طلبد تمام اصناف استان همراهی خود را با دولت، ملت و وزارت بازرگانی بیش از گذشته نشان دهند، گفت: بازاریان در گذشته بیشترین همفکری و مشارکت را در اجرای طرح ها و قوانین داشته اند و اکنون نیز که کشور در برهه حساسی از تاریخ خود قرار دارد نیازمند همراهی صنوف در اجرای موفق طرح عظیم هدفمندسازی یارانه ها هستند.

وی اظهار داشت: ‌در چارچوب اجرای این قانون اصلاح قیمتها، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی، اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها و بهره وری مضاعف از ذخایر ملی محقق می شود.

کد خبر 1217902

