54 مدرسه دو نوبته در اردبیل تک شیفتی شد

یاور وحدتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این مدارس در اجرای طرح سازماندهی در دو منطقه آموزشی استان از دو شیفته به مدارس تک نوبتی تبدیل شده اند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از 786 مدرسه و واحد آموزشی چند نوبته در این استان اضافه کرد: برای تک شیفته کردن این مدارس باید بیش از هزار و 250 باب کلاس درسی جدید در این استان احداث و به بهره برداری برسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه برای احداث این تعداد کلاس درسی جدید به اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال نیاز است، افزود: با وجود پیشرفت چشمگیر فضاهای آموزشی در استان، هنوز مشکل مدارس دو شیفته در استان اردبیل حل نشده است.

وی تصریح کرد: برای تک شیفته کردن تمام مدارس موجود در استان، هم اکنون 692 کلاس درس در قالب 200 پروژه آموزشی از محل اعتبارات ملی و استانی نوسازی در حال احداث است.

وحدتی پور همچنین با اشاره به راه اندازی و افتتاح 65 کلاس درس، دو باب نمازخانه و یک واحد خوابگاه شبانه روزی دخترانه طی سال جدید تحصیلی در استان ابراز داشت: این واحدها و فضاهای آموزشی با اعتباری بالغ بر 63 میلیار ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی مدرسه 10 کلاسه کارشناسان، مدرسه 9 کلاسه رحیمی کلور، شش کلاسه گلمغان، 16 کلاسه راه نیار، 16 کلاسه سلمان آباد و 10 کلاسه آموزگار در حوزه شهرستان اردبیل را از جمله واحدهای آموزشی افتتاح شده برای سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

این مسئول در پایان بر تک شیفتی شدن مدارس این استان طی سالهای آینده تاکید کرد و یادآور شد: با بهره برداری از 200 پروژه آموزشی در دست احداث که در قالب 692 کلاس درس اجرا می شود، مشکل دو شیفته مدارس استان بر طرف خواهد شد.