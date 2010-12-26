ایجاد وزارت ورزش و جوانان مغایر با برنامه پنجم است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، عزت الله یوسفیان ملا در تذکری آیین نامه ای به استناد ماده 134 و 130 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارائه می شود باید جامع و کامل باشد به گونه ای که نقصی در آنها وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به طرح استخدام معلمین حق التدریس که به صورت یک فوریتی در مجلس تصویب شد گفت: خواست معلمان حق التدریس با سابقه 3 تا 4 ساله این است که استخدام شوند و به این امید نیز از مجلس تقاضا کرده اند و خواستار برآورده شدن تقاضایشان شده اند این در حالیست که لایحه قانونی دولت به این موارد به خوبی نپرداخته و این افراد را پوشش نمی دهد.

وی گفت: معلمین حق التدریس می خواهند سر کارشان برگردند اما با این لایحه که دولت به مجلس آورده است مجوز استخدام برای آموزش و پرورش صادر می شود و یک عده ای دیگر استخدام می شوند.

وی تاکید کرد: معلمانی که در آموزش و پرورش زندگی کرده اند کار و فعالیت کرده اند باید جذب و استخدام شوند و نباید در لایحه دولت مجوزها به گونه ای صادر شود که عده ای دیگر استخدام شوند.

یوسفیان ملا همچنین با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور دولت مکلف شد تعداد وزارتخانه های خود را به هفده وزارتخانه کاهش دهد افزود: اکنون طرحی در مجلس آمده است که می خواهد وزارت ورزش و تربیت بدنی ایجاد کند و هیئت رئیسه نیز آن را در دستور کار قرار داده است.

وی تاکید کرد: بهتر است هیئت رئیسه به این موارد توجه کند و اجازه ندهد این طرح ها مطرح شود.

شهاب الدین صدر که ریاست ادامه جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به وی گفت: در مورد تذکر شما نسبت به استخدام معلمان حق التدریس در آموزش و پرورش بهتر است نظرات خود را در کمیسیون مربوطه مطرح کنید تا در چارچوب قوانین نظرات شما اعمال شود.

وی گفت: درباره افزودن وزارت ورزش نیز هیئت رئیسه با توجه به ملاحظاتی که در برنامه پنجم کشور وجود دارد قوانین را اعمال می کند.