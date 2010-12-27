محمد خندان مدیر کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‌های عمومی با تایید خبر برگزاری نشست تخصصی "هویت‌شناسی کتابخانه‌های عمومی در غرب" به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم درک درست از پدیده‌هایی است که در افق تاریخی غرب جدید ایجاد شده‌اند که یکی از آنها جنبش کتابخانه‌های عمومی است.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 ابتدا در اروپا و مشخصا انگلستان شکل گرفت و سپس در آمریکا دنبال شد. ایجاد کتابخانه‌های عمومی جنبشی مدرن است که بر اساس درک خاص از عقلانیت در دیدگاه کانت شکل می‌گیرد. در نتیجه شکل‌گیری کتابخانه‌های عمومی را می‌توان بر مبنای فلسفه‌ای دانست که در آن کانت بروز عقلانیت را محصور در ذهن افراد ند‌انسته و لازمه آن را امکان بحث در فضای عمومی می‌دانست.

مدیر کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‌های عمومی با اشاره به اینکه در نشست تخصصی " هویت شناسی کتابخانه‌های عمومی در غرب" با بررسی ریشه‌های شکل‌گیری کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهاد مستقل درباره کارکردهای امروزی آن هم بحث می‌شود، عنوان کرد: دراین نشست که احتمالا 14 یا 15 دی ماه برگزار می‌شود کارکردهای امروزی دسترسی آزاد به اطلاعات، خواندن برای سرگرمی و لذت و ... نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خندان افزود: در این نشست دو استاد ارتباطات و کتابداری و اطلاع‌رسانی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه در این نشست فقط کتابخانه‌های عمومی در غرب هویت‌شناسی می‌شوند، توضیح داد: پس از این نشست برای برگزاری نشست "هویت‌شناسی کتابخانه‌های عمومی در ایران" برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در ایران کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک نهاد مستقل تا مشروطه غایب بوده است و پس از آشنایی ما با مفاهیمی چون دموکراسی و پارلمان مساله کتابخانه عمومی نیز مطرح می‌شود.

این پژوهشگر در پایان عنوان کرد: تا پیش از مشروطه کتابخانه‌ها جزئی از روند آموزش و پژوهش بوده و در مراکز تحقیقاتی یا کتابخانه‌های شخصی افراد تعریف می‌شده است. در ایران پیش از اسلام هم کتابخانه‌ها عمدتا در پیوند با مجموعه‌های سلطنتی و مذهبی بوده و در آن زمان هم نهادی مستقل نبوده است. همین رویکرد در یونان قدیم و در مدرسه ارسطو نیز بوده ولی اروپا از قرن 18 به مرور، کتابخانه‌ها را به عنوان نهادی مستقل تعریف می‌کند.