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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

به کارگردانی لقمان خالدی/

"ما همه به چای عادت داریم" ساخته شد

"ما همه به چای عادت داریم" ساخته شد

جدید‌ترین مستند خالدی با عنوان "ما همه به چای عادت داریم" به موضوع امنیت شغلی می‌پردازد.

خالدی به خبر نگار مهر گفت: ساخت مستند "ما همه به چای عادت داریم" با موضوع امنیت شغلی در ایران به پایان رسیده است و در حال حاضر این فیلم در مرحله تدوین قرار دارد. این فیلم با زمان 35 دقیقه به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم و با همکاری شبکه چهار سیما ومشاوره مهرداد اسکویی ساخته شده است. 

وی به مضمون این فیلم مستند اشاره کرد و گفت: این فیلم مستند در ارتباط با اهمیت کار و امنیت شغلی در جامعه معاصر ایران است و قرار بود عنوان دیگری داشته باشد اما به احتمال زیاد با همین نام از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

لقمان خالدی در حال حاضر مستند "جوجه اردک زشت" قسمتی از مجموعه "پرسه در شهر" را آماده نمایش دارد. از مستندهای این فیلمساز جوان می‌توان به "ومن مسافرم" کاندید جایزه در جشنواره چهارم سینما حقیقت و "مشترک مورد نظر" نامزد بهترین فیلم مستند در دو جشنواره فیلم کوتاه و فیلم رویش اشاره کرد.

کد مطلب 1217921

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