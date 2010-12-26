نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس در پایتخت هفته آینده اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای شهر تهران سه شنبه در حاشیه سیصد و چهل و یکمین جلسه غیرعلنی شورای شهر با بیان این مطلب گفت: تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها بر حمل و نقل عمومی طی دو فوریت بررسی شد که در این بررسی جنبه‌های مختلفی موضوع مورد تاکید قرار گرفت. همچنین سازمان تاکسیرانی پیشنهاد مکتوب خود را در خصوص خطوط مختلف تاکسی‌ها به شورا ارسال کرد که برای بررسی به کمیسیون‌های شورا ابلاغ شد.

وی ادامه داد: درجلسه امروز مصوب شد نمایندگانی از شورا متشکل از مرتضی طلایی، چمران و سخنگوی شورا طی جلسه‌ای با فرمانداری میزان افزایش نرخ تاکسی‌ها را بررسی کند.

دانشجو تاکید کرد: تصمیم داریم به سرعت نرخ جدید کرایه‌های تاکسی و بخش خصوصی اتوبوسرانی را مصوب کنیم. پیشنهاد استانداری در این خصوص افزایش حداکثر 15 درصد است و شورا نیز تصمیم به همکاری حداکثری با استانداری دارد.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه جلسه اعضای شورای شهر و استانداری امشب برگزار می‌شود، گفت: براساس قانون نرخ حمل و نقل عمومی درشهرها مصوبه شورای شهر را می‌طلبد و شورا نیز با مثبت دانستن اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تلاش خود را می‌کند که همسو با دولت اقدامات لازم را در این حوزه به عمل آورد اما این حمایت ها ظرایف و حمایت ‌هایی را از جانب دولت می‌طلبد.

وی تاکید کرد: شورای شهر بنا دارد حداکثرطی هفته آتی به جمع‌بندی نهایی برسد و نرخ جدید حمل و نقل با مصوبه شورا ابلاغ شود و از رانندگان خواهش می‌کنیم همچنان همکاری‌های لازم را با شورا و شهرداری داشته باشند.

وی با اشاره به شکایات شهروندان در خصوص افزایش نرخ تاکسی‌ها نیز گفت: عمده شکایت‌ها از افزایش حمل و نقل درباره مسافربرهای شخصی است که نه شورا و نه شهرداری مسافربرهای شخصی را به رسمیت نمی‌شناسد و از زحمت‌کشان راهنمایی و رانندگی انتظار داریم با همکاری بیشتر اجازه ورود مسافرکش‌های شخصی را به حوزه حمل و نقل عمومی ندهند. البته برخی از تاکسی‌ها نیز تخلفهایی را نیز انجام دادند که اگر قبل از ابلاغ قانونی، این گونه افزایش‌ها مشاهده شود برخورد های جدی با رانندگان متخلف انجام می‌شود.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه برای همکاری با رانندگان تاکسی بسته‌های پیشنهادی برای ارائه به استانداری تهیه شده گفت: یکی از پیشنهادات در خصوص هزینه‌های سوخت تخصیص سوبسیدهایی به صورت پرداخت مستقیم جهت تامین قطعات خودرو، لاستیک و ... است تا به 15 درصد پیشنهاد استانداری نزدیک شویم.

دانشجو با تاکید براینکه شورا و شهرداری انگیزه بالایی درخصوص همکاری با دولت در زمینه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها دارد،گفت: حمایت‌هایی که در زمینه سوخت می‌شود ویژه حمل و نقل عمومی است و اراده بر هدفمند کردن یارانه‌هاست نه حذف آنها.

وی با اشاره به افزایش نرخ هزینه‌های خدمات شهری با افزایش هزینه سوخت گفت: این نکته‌ای بود که شهردار تهران نیز در جلسه امروز شورای شهر در رابطه با آن ابراز نگرانی کرد زیرا در حوزه جمع‌آوری زباله‌ها نرخ سوخت پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری بسیار افزایش پیدا می‌کند که این فاصله هزینه‌ها نیازمند حمایت است.

دانشجو ادامه داد: در خصوص مترو نیز تلاش این است تا پایان امسال هیچگونه تغییری در نرخ بلیت‌های مترو اعمال نشود اما مصرف برق مترو بسیار بالاست اگر قرار باشد برق مترو بدون حمایت‌های دولتی تامین شود بالاجبار بخشی از این افزایش سبب تغییر درنرخ بلیت‌ها می‌شود که این موضوع را درتعیین نرخ بلیت مترو درشورای شهر برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی مابه‌التفاوت این تغییر قیمت را 340 تومان ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت‌های خاص نمی‌توان این فاصله‌ها را پر کرد.

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه به زودی لایحه بودجه سال 90 شهرداری به شورا ارایه می‌شود گفت: از مدت‌ها قبل این لایحه در حال بررسی بود و ملاحظات جدید و بحث هدفمند شدن یارانه‌ها نیز در آن دیده شده است. همچنین ما از شهرداری خواسته‌ایم برای بررسی بهتر این لایحه را هرچه زودتر به شورا ارایه کند و شهرداری نیز اعلام آمادگی کرده که بخش عمده لایحه بودجه را جهت بررسی به شورای شهر تقدیم کند.

وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر بازداشت شهردار پیشین منطقه 3 گفت: از دلایل بازداشت شهردار پیشین منطقه 3 اطلاعی ندارم اما تمام شهرداران پیش از آنکه به این سمت منصوب شوند مراحل و استعلامات قانونی را طی می‌کنند و این مراحل برای این شهردار نیز انجام شده بود اما دلیل بازداشت وی را نمی‌دانم و باید مراجع ذیصلاح پاسخگوی آن باشند.

دانشجو تاکید کرد: دلیل بازداشت شهردار پیشین منطقه 3 ربطی به سه هفته فعالیت او در شهرداری ندارد و مربوط به سابقه گذشته او ست.

در سیصد و چهل ویکمین شورای شهر شریفی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری شهرداران جدید را به اعضای شورای شهر معرفی کرد.