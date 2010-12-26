نامزدی ترکیه برای حضور در شورای امنیت/ تصویب قطعنامه حمایت از فلسطینیان

هشدار سازمان ملل متحد درباره افزایش چشمگیر خشونتها در افغانستان

سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی اعلام کرد که افغانستان هم اکنون شاهد بالاترین میزان خشونتها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است، چنانچه آمار تلفات غیرنظامیان در سال 2010، 20 درصد و شمار عملیاتها برای برقراری امنیت در این کشور 66 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در 10 ماه نخست سال جاری بیش از 2 هزار و 400 غیرنظامی کشته و بیش از 3 هزار و 800 نفر زخمی شدند. همچنین عامل مرگ سه افغانی از چهار مورد گزارش شده عناصر غیر دولتی بوده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است.

شورای امنیت همه تحریمهای عراق را لغو کرد

شورای امنیت همه مجازاتهایی را که پس از جنگ کویت علیه عراق درسال 1991 اعمال کرده، لغو کرد.

شورای امنیت سه قطعنامه در این زمینه صادر کرد؛ اول به برنامه نفت در برابر غذا پایان داده می شود و به موجب قطعنامه دومی بر ادامه تمدید مصونیت عراق از درخواست غرامت تاکید شد که این تمدید شش ماهه خواهد بود.همچنین مقرر شد با وجود اینکه درآمدهای نفت و گاز عراق پس از 30 ژوئن 2011 درحساب صندوق توسعه عراق گذاشته نخواهد شد اما 5 درصد آن همچنان به حساب صندوق پرداخت غرامت به کویت واریز خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه حمایت از فلسطینیان را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سی ام آذر ماه در نشستی با 177 رای موافق، 6 رای مخالف و 4 رای ممتنع پیش نویس قطعنامه ای با عنوان "حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت" را تصویب کرد.

بر اساس این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ازسرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه و پایان داددن به تنش میان مقامات صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد. سازمان ملل متحد با اشاره به حق فلسطینیان در تعیین سرنوشت خود از تمامی کشورها خواسته تا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند تا از این طریق شاهد تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.

سازمان ملل متحد همچنین در این قطعنامه خاطر نشان کرده است که اقدام صهیونیستها برای ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطینی مخصوصا در بیت المقدس اشغالی سبب می شود تا فلسطینیان سرنوشت خود را تعیین نکنند.

هشدار سازمان ملل متحد درباره وضعیت وخیم سیل زدگان پاکستان

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) با هشدار درباره وضعیت وخیم سیل زدگان پاکستان به ویژه کودکان در آستانه فصل سرما اعلام کرد : وخامت اوضاع و در پیش بودن روزهای زمستانی بیش از همه جان کودکان پاکستانی را تهدید می کند.

ممانعت آمریکا از انتخاب یک ایرانی به عنوان معاون کمیته تغییرات جوی سازمان ملل متحد

اسناد منتشر شده از سوی سایت ویکی لیکس نشان می دهد آمریکا در سال 2008 با اعمال فشار بر سازمان ملل متحد از انتخاب یک دانشمند ایرانی به عنوان معاون کمیته تغییرات آب و هوایی این سازمان جلوگیری کرده است.

در نشست بررسی تغییرات جوی سال 2008 که در ژنو برگزار شد قرار بود دو معاون کمیته تغییرات جوی انتخاب شوند که "مصطفی جعفری" یکی از نامزدهای اصلی احراز این پست بود، اما آمریکا به رئیس این کمیته هشدار داد که در صورت انتخاب شدن جعفری به این پست واشنگتن در ارائه کمکهای مالی خود به این کمیته تجدید نظر می کند.

حضور نیروهای سازمان ملل در ساحل عاج

درخواست سازمان ملل متحد برای تصویب کنوانسیون حمایت از 214 میلیون مهاجر

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی مهاجرت (18 دسامبر برابر با 27 آذر) ضمن تاکید بر کمک مهاجران به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، تمام کشورهایی را که تا کنون به "کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و خانواده ایشان" ملحق نشده اند، ترغیب کرد این کنوانسیون را امضا کنند.

در پیام بان کی مون آمده که اقتصاد جهانی همچنان شکننده باقی مانده است و بحرانهای چند جانبه هنوز به وسیله 214 میلیون مهاجر در جهان احساس می شوند.

شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت

وزارت امور خارجه لبنان از طریق نماینده دائمی خود درسازمان ملل متحد شکوائیه ای را علیه رژیم اسرائیل به سبب کارگذاشتن شبکه های جاسوسی در مناطق "الباروک" و"صنین" ارائه کرده و آن را مغایر با معاهدات بین المللی به ویژه قطعنامه 1701 شورای امنیت و تهدیدی علیه امنیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته است .



بر اساس این بیانیه، این شبکه های جاسوسی برای عکسبرداری و ایجاد ارتباط میان نقاط جاسوسی داخل اراضی لبنان و داخل سرزمین های اشغالی نصب شده بودند.

تمدید ماموریت سازمان ملل در ساح عاج

ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد تا اتمام وظایفشان در ساحل عاج و رفع خطر درگیریها در این کشور ادامه می یابد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای که واکنشی به خواسته "لوران گباگبو" مبنی بر خروج هر چه سریعتر نیروهای سازمان ملل از این کشور آفریقایی بود، تاکید کرد: هر گونه اقدام برای ایجاد مانع و فشار به سازمان ملل غیرقابل قبول است.



بی نتیجه بودن نشست شورای امنیت درباره شبه جزیره کره

"ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل متحد که کشورش خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران و تنش در شبه جزیره کره شده بود از بی نتیجه بودن این نشست خبر داد.

اظهارات چورکین در حالی است "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل رفع و از بین رفتن شکاف های بوجود آمده را بعید دانست.

نامزدی ترکیه برای حضور در شورای امنیت

"احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در اجلاس حزب عدالت و توسعه عنوان داشت که عضویت ترکیه در شورای امنیت در 31 ماه جاری میلادی به پایان می ‌رسد و برای تمدید دو سال دیگر، ترکیه درخواستی را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه عنوان داشت در نشست اخیری که در سطح وزیران خارجه در شورای امنیت برگزار شد تعدادی از

وزیران خارجه و مسئولان بین‌المللی به وی اطمینان دادند که ترکیه این‌ بار به بیش از 153 رای نمایندگان شورا دست پیدا می‌ کند.

هشدار سازمان ملل متحد درباره تشدید بحران اقتصادی آمریکا

سازمان ملل متحد در گزارشی درباره چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان در 2011 از کنگره آمریکا می خواهد تا انگیزه های اقتصادی بیشتری را ایجاد کند تا این کشور را از خطر یک رکود اقتصادی دیگر و افزایش بیکاری به بیش از 10 درصد نجات دهد.

سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین با اشاره به چشم انداز اقتصادی آمریکا و جهان در دو سال آینده، اعلام می کند که روند رشد اقتصادی در دو سال آینده به اندازه‎ای نیست که بتوان انتظار داشت روند ایجاد اشتغال‎ رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد." بر اساس آخرین آمار ارائه شده در حال حاضر 15 میلیون آمریکایی از حقوق بیکاری استفاده می کنند.

هشدار سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ساحل عاج

"ناوی پیلای" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد: در پی انتخابات تنش زای ماه گذشته در ساحل عاج، گزارشهای زیادی در رابطه با نقض حقوق بشر دریافت کردیم.

سازمان ملل متحد اعلام کرد که در نتیجه خشونت های اخیر در ساحل عاج بیش از 200 نفر کشته شدند. تنشهای سیاسی در ساحل عاج اخیرا در مسئله ریاست جمهوری میان "لوران گباگبو" رئیس جمهور فعلی و "الحسن واتارا" رئیس جمهور منتخب در انتخابات اخیر رو به افزایش است.