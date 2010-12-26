قالیبافان خراسان شمالی بینایی سنجی شدند

محمد بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام اینکه در اجرای این طرح با مراکز ارائه دهنده خدمات بینایی سنجی استان خراسان شمالی هماهنگ شده است اظهار داشت: به قالیبافان تحت حمایت نیز ابلاغ شده تا در روز مشخص برای شرکت در این طرح به مراکز بینایی سنجی مراجعه کنند.



وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت بینایی بانوان قالیباف این نهاد عنوان کرد و تصریح کرد: ارتقاء سطح آگاهی بهداشتی مددجویان، پیشگیری از بیماری وخیم چشمی و کاهش هزینه های درمان آتی از دیگر اهداف این طرح است.

بلوچی با بیان اینکه این طرح به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت گفت: در حال حاضر هزار و 200 مددجوی قالیباف تحت حمایت کمیته امداد خراسان شمالی هستند که کلیه آنان از طرح بینایی سنجی بهره مند خواهند شد.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی تصریح کرد: تاکنون بیش از 300 نفر از قالیبافان تحت پوشش این نهاد از این طرح بهره مند شدند.

محمد بلوچی با اشاره به اینکه این طرح در سال جاری برای اولین بار در استان اجرا می شود گفت: اعتباری بالغ بر 80 میلیون ریال برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.



وی خاطرنشان کرد: اگر مدد جویان پس از تست بینایی نیاز به عینک داشته باشند این نهاد به صورت رایگان برای آنان عینک و دیگر خدمات بینایی را فراهم می کند و در صورت سلامتی نیز گواهی سلامت برای آنان صادر می شود.



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی یاد آور شد: خدمات بینایی سنجی به قالیبافان در سالهای گذشته به صورت مقطعی برای برخی از بانوان قالیباف ارائه می شد ولی امسال به صورت فراگیر برای کلیه مددجویان اجرا می شود.