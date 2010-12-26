کشاورزان گیلانی از اقتصاد تک محصولی فاصله بگیرند

اردشیر روحی ماسوله درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشت دوم درافزایش درآمد خانوارهای روستایی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش تولید محصولات کشاورزی، کمک به بهبود شرایط فیزیکی وشیمیایی خاک ودرنهایت کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در شالیزارهای استان موثراست.

وی با اشاره به اینکه برنجکاران گیلانی اغلب با تولید برنج معیشت خود را تامین می کنند، خاطرنشان کرد: درصورت رونق گرفتن کشت دوم محصولات زراعی درشالیزارها می توانند پس از برداشت برنج، محصولات دیگری تولید کنند و ازاقتصاد تک محصولی فاصله بگیرند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان درادامه با بیان اینکه افزایش درآمد خانوارهای روستایی ازفواید مهم کشت دوم محصولات زراعی است، گفت: کشاورزان گیلانی با کشت دوم محصولات کشاورزی می توانند به طورمیانگین به ازای هرهکتارهشت تا 12 میلیون ریال درآمد کسب کنند.

وی با بیان اینکه این رقم معادل20 تا30 درصد درآمد حاصل ازکشت برنج درهرهکتاراست، افزود: مشکلات و زحمات کشت دوم محصولات زراعی به هیچ وجه به اندازه کشت برنج نیست و در واقع کشاورزان پس از برداشت برنج می توانند با زحمت کمتر، درآمد مناسبی کسب کنند.

روحی ماسوله بیان داشت: پارسال کشاورزان گیلانی با کشت دوم محصولات زراعی درشالیزارهای خود 200 هزار تن انواع محصول کشاورزی برداشت کردند که ارزش اقتصادی آن حداقل 456 میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد فرصتهای شغلی و کاستن از حجم بیکاری های فصلی ازدیگر فواید کشت دوم محصولات کشاورزی است، گفت: برای تولید محصولات زراعی در کشت دوم به ازای هرهکتارباید دو نفرکارکنند، این بدان معناست که برای کشت دوم محصولات کشاورزی در57 هزارهکتاراز شالیزارهای گیلان 114 هزارنفرازاواخرشهریورماه تا اواخرآبان ماه مشغول به کار می شوند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: این رقم درصورت افزایش کشت دوم به 80 هزارهکتار و 160 هزار نفرخواهد رسید.