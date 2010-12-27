توزیع شیر در مدارس تهران با بیش از سه ماه تاخیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت آموزش و پرورش حدود پنج سال است که موظف به توزیع 70 نوبت شیر رایگان در بین تمام مهدکودکها، پیش دبستانی ها، شیرخوارگاههای وابسته به بهزیستی و مدارس ابتدایی و راهنمایی شده است. هر ساله کمیته ملی شیر مدارس با عقد قرارداد با کارخانه های شیر در این زمینه اقدام می کند و از ابتدای سال شیر به سه شکل پاکتی، لیوانی و سه گوش در بین دانش آموزان توزیع می شود.

در ابتدای اجرای این طرح، دانش آموزان استقبال چندانی از خوردن شیر نکردند و روزانه صدها پاکت شیر به دلیل طعم بد، آبکی بودن و.... توسط دانش آموزان یا مسئولان مدرسه دور ریخته می شد. این مشکل طی چند سال ادامه پیدا کرد تا کیفیت شیرهای توزیع شده رو به بهبودی رفت و دانش آموزان این غذای مقوی را در بین اقلام خوراکی خود پذیرفتند.

اما چندی است که توزیع شیر در مدارس کشور و از جمله شهر تهران با مشکلات جدیدی روبرو شده است که موجب شده با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال تحصیلی همچنان در برخی از مدارس شیر توزیع نشود.

یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه دخترانه هوایی منطقه 4 تهران با بیان اینکه تا کنون در مدرسه فرزندم شیر توزیع نشده گفت: علت این موضوع را هنوز نمی دانیم و مدیر مدرسه نیز خود هر روز پیگیر این موضوع از طریق منطقه آموزش و پرورش است اما پاسخ درستی به وی نیز عنوان نکرده اند.

همچنین یکی از والدین دانش آموزان مدرسه انقلاب اسلامی واقع در منطقه 13 آموزش و پرورش با بیان اینکه تاکنون سه نوبت شیر در مدرسه فرزندش بیشتر توزیع نشده گفت: این در حالی است که در سال تحصیلی گذشته بیش از 20 نوبت شیر تا پایان آذر ماه به دانش آموزان داده شده بود.

اما قائم مقام و معاون هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: علت تاخیر در توزیع شیر در بین دانش آموزان شهر تهران به دلیل برنامه ریزی برای دوره جدید اجرای این طرح بود که تا 15 آذرماه به طول انجامید.

علی اکبر حامدی با بیان اینکه امسال برای اولین بار توزیع شیر متمرکز نبود و از طریق مدیران مدارس انجام شد گفت: در سالهای قبل اداره کل آموزش و پرورش با شرکتها و کارخانه های شیر قرارداد کلی امضا می کرد و توزیع شیر از ابتدای مهر ماه آغاز می شد اما امسال وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد که توزیع شیر باید مدرسه محور باشد و مدیران مدارس خود باید با کارخانه های شیر قرار داد ببندند.

وی ادامه داد: به همین دلیل مدت زمان زیادی زمان صرف شد تا برای هر مدرسه حسابی جداگانه در بانک کشاورزی باز کنیم و پول به حساب مدارس واریز شود.

به گفته حامدی طبق دستور وزارت آموزش و پرورش که در آبان ماه امسال ابلاغ شد همچنین ادارات کل باید برخلاف سالهای گذشته که مناقصه محدود برگزار می کردند، مناقصه عمومی را در دو مرحله با کارخانه های شیر برگزار می کردند.

قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: به همین دلیل مناقصه ای را در بیست و نهم آبان ماه 89 برگزار و شرکت برنده را اعلام کردیم اما متاسفانه این شرکت تا 15 روز اقدام به عقد قرار داد نکرد و بعد از آن نیز عنوان کرد در این زمینه توانایی ندارد و ما مجبور شدیم با برنده دوم قرار داد امضا و توزیع شیر را از 15 آذر در مدارس آغاز کنیم.

حامدی افزود: اگر در این میان مدارسی هستند که هنوز شیر در بین دانش آموزان آنها توزیع نشده به آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه تا مشکلات احتمالی را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه طبق سالهای گذشته تمام مهدکودکها، پیش دبستانیها، شیرخوارگاهها و مدارس ابتدایی و راهنمایی شیر رایگان در 70 نوبت دریافت می کنند، گفت: تا کنون چهار میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار در این زمینه به آموزش و پرورش شهر تهران اختصاص یافته است.

قائم مقام مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره توزیع شیر در دبیرستانهای متوسطه که پیش از این مسئولان کمیته ملی شیر مدارس وعده آن را داده بودند، گفت: تاکنون اعتباری برای این مدارس اختصاص نیافته است اما ما آمادگی داریم به محض تخصیص اعتبار توزیع شیر در این مدارس را نیز آغاز کنیم.