به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام اسماعیل پوررضا ظهر یکشنبه در جمع دانشجویان برضرورت توجه بیشتر به فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله ناتویی فرهنگی دشمنان تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار بمبارانهای تبلیغاتی ناتوی فرهنگی دشمنان قرار دارد، افزود: با روشهای مختلف امر به معروف و نهی از منکر باید میزان پای بندی جامعه به ارزشهای اسلامی را افزایش داد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان گفت: انجام تذکر لسانی با رعایت شرایط و ظرایف آن به عنوان یکی از روشهای امر به معروف و نهی از منکر بسیار ضروری است.

وی با تاکید به اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید به فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود، اظهار داشت: این فریضه مظهر حکومت دینی است و با توجه به نقش کلیدی این فریضه همه آحاد جامعه باید احساس مسئولیت کنند.

پوررضا ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی و در راس آنها استکبار جهانی با سرمایه ‌گذاری گسترده و راه ‌اندازی هزاران سایت غیراخلاقی و مستهجن، غیرت دینی و باورهای مذهبی را نشانه رفته ‌اند که باید با هوشیاری و ارائه برنامه ‌های مناسب به مقابله با این شبیخون فرهنگی رفت.