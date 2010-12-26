"مامان بهروز منو زد" به جشنواره فجر ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مرادیان که در بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همدان، دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را برای فیلم سینمایی "مامان بهروز منو زد" را دریافت کرد، گفت: پیش از این قرار بود فیلم را اکران کنیم اما مقرر شد تا بعد از پایان جشنواره فیلم فجر برای نمایش عمومی فیلم تصمیم بگیریم، از این رو فرم شرکت و نسخه‌ای از فیلم را به دبیرخانه جشنواره بیست و نهمین دوره جشنواره ارسال کردیم.

وی درباره اکران عمومی فیلم اظهار داشت: اگر قرار باشد "مامان بهروز منو زد" همچون دیگر فیلم‌های کودک فرصت اکران بگیرد، فیلم را نمایش نمی دهیم. در حقیقت هدف ما این است که به معنای واقعی، نمایش عمومی و تمام سانس برای این فیلم داشته باشیم.

"مامان بهروز منو زد" با نام قبلی "راز موفقیت" توانست در بخش فیلم منتخب داوران کودک و نوجوان دیپلم افتخار کارگردانی (عباس مرادیان)، دیپلم افتخار و پروانه زرین بهترین بازیگر پسر نوجوان (علیرضا مظفری) و همچنین پروانه زرین و جایزه ویژه منتخب تماشاگران را از آن خود کند.

حمید لولایی، رضا ناجی، فلور نظری، رامین ناصرنصیر، کیانوش گرامی، احمدرضا اسعدی، غزاله جزایری، خشایار راد، ابوالفضل همراه، علیرضا مظفری، سالار سعیدی، علی افشاری، نیما جعفری، مجید شهریاری، آیدین ختایی و نیما نکیسا (دروازه‌بان ملی‌پوش سابق کشور) از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

"مامان بهروز منو زد" داستان زندگی نوجوانی به نام بهروز را روایت می‌کند که برای به دست آوردن خواسته‌های خود مجبور است در تیم فوتبال مدرسه حضور یابد، اما... تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده مرحوم محمدباقر آشتیانی بود که بعد از درگذشت وی حسین صابری سرپرستی فیلم را به عهده گرفت.

