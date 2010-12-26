شناسایی دو هزار سایت ضد دینی/ لزوم بومی سازی فعالیتهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد فتاحی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی با کارشناسان فرهنگی با اشاره به تهاجم فرهنگی استبداد جهانی بر علیه عقاید دینی و انقلابی مردم، دین را مولفه اصلی و اساسی فرهنگ ایرانی دانست و افزود: تحقیق و پژوهش زیربنایی برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب ضروری است.

وی تقویت اجزای اصلی فرهنگ اسلامی و ملی و پاسداشت آن در برابر نفوذ و تاثیر فرهنگ مخرب غربی در پرتو چینش مناسب و تعیین جایگاه صحیح تمامی ابعاد و ویژگی‌های فرهنگی جامعه دانست و بیان داشت: با توجه وجود قومیتهای مختلف در آذربایجان غربی، نیازمند طرح مهندسی فرهنگی در منطقه هستیم.

بومی سازی فعالیتهای فرهنگی در آذربایجان غربی ضروری است

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی بومی سازی فعالیتهای فرهنگی را بهترین ابزار برای مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب دانست و اظهار داشت: در این راستا رصد فرهنگی برنامه های مورد نیاز جهت اجرا در استان با الویت بندی باید انجام شود.

حجت الاسلام فتاحی با اشاره به لزوم اجرایی شدن سند فرادستگاهی در بخش فعالیتهای فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: در حال حال حاضر با توجه به فعالیتهای گسترده غرب، کوچکترین کم توجهی و سهل انگاری در اجرای برنامه های فرهنگی جبران ناپذیر خواهد بود.