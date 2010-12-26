گردشگران 6 کشور جهان مهمانان ویژه ایام محرم و صفر یزد هستند

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این گردشگران از کشورهای ژاپن، آلمان، هلند، چک، نیوزلند، فرانسه و جمعی از هموطنان مقیم آمریکا هستند که ضمن حضور در مراسم تعزیه خوانی و نخل برداری، با قیام ابا عبدالله الحسین (ع) و مراسم های عزاداری آشنا شدند.

وی با بیان اینکه مراسمهای ماههای محرم و صفر در استان یزد ویژه است و شهرت جهانی دارد از اینرو حضور گردشگران در این مراسم در ترویج فرهنگ عاشورا موثر است، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های به عمل آمده و همکاری مدیران اجرایی استان برای دومین سال متوالی است که این حرکت فرهنگی انجام می گیرد.

حسینی ادامه داد: گردشگران خارجی در محرم امسال در قالب دو گروه به شهرستانهای مهریز و تفت نیز اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: در مراسمهای مختلفی که در این ایام برگزار شده است نیز مبلغان مسلط به زبان انگلیسی در جمع گردشگران حادثه کربلا را تشریح کردند.

مدیر اجرایی موسسه آوای عرشیان یادآور شد: میراث فرهنگی ما منحصر به بادگیر ساختمان و قنات نیست و ترویج فرهنگ مردم ایران که همان پیروی و عشق به اهل بیت (ع) است و افتخارات مردم دارالعباده یزد است نیز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و در صورت توجه مسئولان می توانیم سال آینده در جهت ترویج فرهنگ عاشورا اقدامات بهتری انجام داده و گردشگران بیشتری را جذب کنیم.