اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش درگذشت علیرضا حافظی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه اعضای تیم فوتبال رسانه ورزش آمده است:« درگذشت علیرضا حافظی کارشناس و گوینده رادیو ورزش که از همکاران باسابقه و توانای رسانه های ورزشی بود، ما را هم در غم و اندوهی فراوان فرو برد. بدینوسیله درگذشت وی که از اعضای افتخاری تیم فوتبال خبرنگاران ، عکاسان و گزارشگران ورزشی - رسانه ورزش - بود را به خانواده آن مرحوم و جامعه رسانه ای ورزش کشور تسلیت می گوییم و از خداوند منان بهشت برین را برایش آرزو می کنیم.»

علیرضا حافظی که کارمند رسمی وزارت نیرو و گوینده و کارشناس رادیو ورزش بود، پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری شنبه شب در سن 49 سالگی در بیماررستان ایرانشهر تهران دیده از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.

علیرضا حافظی که بیش از 10 سال با صدای گرم و ماندگارش به عنوان کارشناس و گوینده در رادیو ورزش فعالیت می کرد، در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در گوانگجو آخرین ماموریت کاری خود را انجام داد و پس از بازگشت با مشکلات حاد ریوی مواجه شد و پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، شنبه شب دیده از جهان فروبست.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم از ساعت 8:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 6 دیماه از مقابل توانیر واقع در میدان ونک خیابان برزیل برگزار خواهد شد. ضمن اینکه مراسم ختم آن مرحوم نیز از ساعت 15 الی 16:30 دقیقه روز پنجشنبه هفته جاری در مسجد بلال صدا و سیما برگزار خواهد شد.