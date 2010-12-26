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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

210 هزار تن شکر در خوزستان تولید شد

210 هزار تن شکر در خوزستان تولید شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون یعنی از نیمه مهرماه امسال بیش از 210 هزار تن شکر در این شرکت تولید شده است.

حسین آمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: تا به امروز بالغ بر دومیلیون و 200 هزار تن نیشکر از سطح بیش از 26 هزار هکتار اراضی این شرکت برداشت شده که این میزان برداشت نیشکر نسبت به سال گذشته بیش از 220 درصد رشد داشته است.

وی افزود: پیش بینی ما این است که امسال تا پایان فصل برداشت نیشکر که تا نیمه فروردین ماه سال آینده طول خواهد کشید، بیش از سه میلیون و 600 هزار تن نیشکر از مزارع این شرکت برداشت شود.

وی مدیریت مهندسی زراعی و همچنین تلاش شبانه روزی پرسنل این شرکت را در افزایش تولید موثر دانست و عنوان کرد: در بخش صنعت نیز همکاران ما می کوشند با ارتقای ضریب استحصال شکر به بالاترین سطح استانداردهای جهانی به حداکثر بهره وری در این زمین دست یابند.

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خاطرنشان کرد: توسعه نیشکر و صنایع جانبی هم اکنون شش واحد فعال تولید نیشکر و شکر شامل واحد امام خمینی(ره)، امیرکبیر، میرزاکوچک خان، دعبل خزاعی، سلمان فارسی و فارابی دارد و در مجموع این شرکت در حال حاضر بزرگترین تولید کننده شکر کشور محسوب می شود.
کد مطلب 1217962

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