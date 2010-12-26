مسجد تاریخی "شاهمراد هارونی" مرمت و بازسازی می ‌شود

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این مسجد تاریخی در واقع مرکز ثقل بنای شهرهای اسلامی است و معماری آن متناسب با شرایط اقلیمی، مصالح در دسترس و تحت تاثیر سنن و خصوصات محلی ساکنان هر منطقه شکل می‌ گیرد.

وی ادامه داد: مساجد نمایشگاهی از هنر اسلامی و نمادی بی ‌نظیر از معماری اسلامی هستند و در واقع معماری و هنری که در مساجد به کار می‌ رود، شناسنامه هنرمندان مسلمان در هر دوره از تاریخ است.

رضایی با اشاره به ویژگی‌ های این مسجد خاطرنشان کرد: مسجد شاهمراد هارونی در روستای هارونی بخش بهمن ابرکوه واقع شده و مساحت آن 300 مترمربع در یک طبقه بنا شده و پنج متر ارتفاع دارد.

رضایی به تشریح برخی فعالیتهای مرمتی صورت گرفته توسط اداره میراث فرهنگی در این مسجد تاریخی پرداخت و بیان داشت: قرار است زیربندی و استحکام بخشی دیوارها، دیوارچینی، برچیدن الحاقات و اضافات احیای شرقی بام، سیمگل و اندود کاهگل بدنه به صورت ته‌ کش و روکش به صورت امانی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه فاز نخست مرمت این مسجد در سال 87 صورت گرفته، بیان داشت: فاز دوم مرمت این بنا تحت نظارت اداره میراث ‌فرهنگی صنایع ‌دستی و گردشگری شهرستان ابرکوه از مهرماه امسال آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده مرمت این مرحله نیز به پایان برسد.

رضایی ادامه داد: مسجد شاهمراد، مسجدی است از نوع روستایی که در میان بافت مسکونی روستا قرار دارد و ورودی مسجد به صحن آن باز می‌شود.

وی عنوان کرد: در ضلع شمالی صحن غرفه‌ ها و در ضلع جنوبی رواق و شبستان قرار دارد، شبستان سقف کوتاه که با استفاده از دو ستون مربع شکل به صورت طاق پشته پوشیده شده، قوس تویزه‌ ها جناغی است و در مواردی دو شانه قوس قرینه نیست و مصالح استفاده شده در بنا خشت، گل، گچ است.

رضایی یادآور شد: دوره ساخت مسجد شاه‌مراد هارونی ابرکوه به عصر صفویه بازمی‌گردد و به شماره 14876 در اسفندماه سال 84 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.