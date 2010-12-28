عملکرد همه داوران به خاطر چند اشتباه زیر سوال رفت/ انتظارات منطقی نیست

سعید مظفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص عملکرد داوران در نیم فصل اول لیگ برتر گفت: عملکرد داوران باتوجه به اینکه بازی‌ها در شرایطی حساس برگزار شد و رقابت در بالا و پایین جدول نزدیک و تنگاتنگ بود، در مجموع قابل قبول بود. البته در برخی از مسابقات اشتباهاتی از داوران سر زد که در نتایج آن دیدارها تاثیرگذار بود. فکر می کنم همین اشتباهات تاثیرگذار عملکرد داوران را تحت الشعاع قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه اشتباهات داوری در این مسابقات به پای کلیه داوران نوشته شد، افزود: در جام جهانی 2010 داوران و کمک داوران عملکردی فوق العاده داشتند که حتی کمیته داوران فیفا نیز ضمن تایید عملکرد آنها اعلام کرد، داوری‌ها در این جام جهانی بهتر از جام‌های گذشته بوده است. با این حال به علت دو اشتباه محرز داوری در دیدارهای آلمان - انگلستان و آرژانتین - مکزیک کلیه داوری‌ها زیر سئوال رفت و تماشاگران فوتبال معتقد بودند، داوری‌های جام جهانی مطلوب نبوده است.

این داور جوان افزود: همین اتفاق در لیگ برتر ایران نیز اتفاق افتاد. در فصل جاری داوران در مجموع خوب قضاوت کردند اما به خاطر چند اشتباه، عملکرد کل داوران زیر سئوال رفته و از آنها انتقاد می کنند که نتوانسته‌اند خوب قضاوت کنند.

مظفری زاده در خصوص نقاط ضعف و قوت داوران در نیم فصل اول لیگ برتر گفت: نقطه ضعف داوران اشتباهات کوچک آنها در برخی مسابقات بود و نقطه قوت داوری‌ها نیز حضور اضافه شدن چند داور به گروه داوران لیگ برتری بود.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا انتظارات از داوران به اندازه امکاناتی است که در اختیار آنها قرار می گیرد؟"، گفت: انتظارها متناسب با آن چیزی نیست که به داوران می دهند. قطعا اگر شرایط مهیا باشد، داوران به اندازه کاری که می کنند پول بگیرند و آرامش خاطر داشته باشند، بهتر قضاوت خواهند کرد اما این بدان معنا نیست که اگر شرایطی که من از آنها یاد کردم مهیا شد، دیگر داوران اشتباه نخواهند کرد. البته باید عنوان کنم کمیته داوران و فدراسیون فوتبال نهایت تلاش خود را برای تامین داوران به کار برده‌اند که جای تقدیر دارد.

این داور بین المللی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که "مسعود عنایت به عنوان رئیس کمیته داوران چقدر در اشتباه داوران تاثیرگذار است؟"، خاطر شان کرد: اشتباه هرکسی به خودش مربوط می شود. من داور اگر اشتباه کردم به کمیته داوران ربطی ندارد. کمیته داوران فقط می تواند با آموزش بهتر و بیشتر داوران و برنامه ریزی منسجم‌تر زمینه قضاوت بهتر آنها را فراهم آورد. ما داوران نیز با تعهد، تمرین و مطالعه بیشتر باید به گونه‌ای عمل کنیم که اشتباهات‌مان در زمین مسابقه به حداقل برسد.