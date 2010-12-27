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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جلسه مجلس با شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به دنبال تحقیق و تفحص

جلسه مجلس با شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به دنبال تحقیق و تفحص

دبیر شورایعالی ایرانیان خارج از کشور گفت: به زودی جلسه مشترکی با نمایندگان مجلس در ادامه تحقیق و تفحص از شورایعالی ایرانیان خارج از کشور برگزار می شود.

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه شورایعالی ایرانیان با نمایندگان مجلس در ادامه طرح تحقیق و تفحص از این شورا گفت: اعلام شده که بزودی جلسه مشترکی در این زمینه برگزار می شود ولی هنوز زمان آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: شورایعالی ایرانیان خارج از کشور آمادگی دارد هر زمان که نمایندگان مجلس خواستار شوند در این جلسه مشترک حاضر شده و گزارش عملکرد ارایه کنند.

دبیر شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور در مورد گزارش ارایه شده توسط شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به مجلس اظهار داشت: گزارشی از عملکرد این شورا و دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور تهیه شده که در اختیار مردم و نمایندگان مجلس قرار می گیرد، این گزارش برای ارایه به مردم بوده و به طور خاص برای مجلسی ها تهیه نشده است.

ملک زاده تصریح کرد: مواره مجلس با ما تعامل دارد و  ما نیز با این نهاد همکاری خوبی داریم.

کد مطلب 1217977

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