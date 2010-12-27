جلسه مجلس با شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به دنبال تحقیق و تفحص

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه شورایعالی ایرانیان با نمایندگان مجلس در ادامه طرح تحقیق و تفحص از این شورا گفت: اعلام شده که بزودی جلسه مشترکی در این زمینه برگزار می شود ولی هنوز زمان آن مشخص نیست.

وی ادامه داد: شورایعالی ایرانیان خارج از کشور آمادگی دارد هر زمان که نمایندگان مجلس خواستار شوند در این جلسه مشترک حاضر شده و گزارش عملکرد ارایه کنند.

دبیر شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور در مورد گزارش ارایه شده توسط شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به مجلس اظهار داشت: گزارشی از عملکرد این شورا و دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور تهیه شده که در اختیار مردم و نمایندگان مجلس قرار می گیرد، این گزارش برای ارایه به مردم بوده و به طور خاص برای مجلسی ها تهیه نشده است.

ملک زاده تصریح کرد: مواره مجلس با ما تعامل دارد و ما نیز با این نهاد همکاری خوبی داریم.