باید به جایگاه اصلی خود در علم برگردیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیئت علمی پردیس دانشگاه تهران در سخنانی با بیان اینکه شرکت در چنین جلساتی با حضور فرهیختگان باعث خرسندی است افزود: زمانی بود که علم از شرق اسلامی به غرب می‌رفت که البته بعد‌ها این داستان وارونه شد و علم از غرب به شرق آمد.



وی با بیان اینکه کتابهای زیادی در خصوص تاریخ تمدن اسلامی از سوی غربی‌ها نوشته شده است، افزود: بسیاری از غربی‌ها در این زمینه قلم فرسایی کرده‌اند و نوشته‌اند که در گذشته علوم از شرق به غرب آمده است.



این مرجع تقلید با بیان اینکه گرچه برخی از آن‌ها در خصوص اعلام این مطلب از خود تعصب نشان می‌دهند و در مواردی نیز سعی می‌کنند آن را کمرنگ بیان کنند، تصریح کرد: بسیاری از دانشمندان بزرگ صحت این مطلب را تأیید می‌کنند.



وی ادامه داد: سلسله نشانه‌هایی در این خصوص وجود دارد که اگر آن‌ها را از بین نبرند این مطلب ثابت می‌شود مثلا بسیاری از اصطلاحات علمی که امروز در غرب وجود دارد، ریشه عربی دارد که اگر کسی بتواند این اصطلاحات علمی را جمع آوری کند می‌تواند بحث جالبی باشد و نشان دهد که چگونه علم از شرق به غرب وارد شده است.



مکارم شیرازی با بیان اینکه باید دانشجویان را نسبت به این مسائل آشنا کنیم افزود‌: دانشجویان باید بدانند که یک روز کجا بوده‌اند و باید با یک نهضت و جهش علمی به آن جایگاه برگردیم.



این استاد درس خارج فقه حوزه خاطرنشان کرد: نباید برای دانشجویان این ذهنیت بوجود بیاید که غربی‌ها همواره تولید کننده علم هستند چرا که این امر باعث بوجود امدن مشکلاتی خواهد شد.



وی با بیان اینکه در قرن اخیر با ورود علم از اروپا به شرق باعث شد تا زیر بنای دانشگا‌ها غربی شود، افزود: در این راستا بسیاری از برنامه‌ها و چهار چوب دانشگاه‌ها متأثر از برنامه‌های غربی شد.



ایران باید در زمینه‌های اقتصادی و علمی مستقل شود



مکارم شیرازی اظهار داشت: در برخی از موارد مشاهده می‌شود گاهی عمدا فرهنگ غربی از طریق انتقال علوم به کشور‌ها تحمیل می‌شود.



وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در خصوص تغییر کتب دانشگاهی در حوزه علوم انسانی دیدگاه‌های خوبی پیدا شده است خاطرنشان کرد: همانگونه که ایران استقلال سیاسی خود را بدست آورده است باید در زمینه‌های اقتصادی و علمی نیز مستقل شود.



این استاد درس خارج فقه حوزه ادامه داد: تعامل علمی با غربی‌ها باید به صورت متقابل باشد و ما نیز در زمینه‌های تولید علم، اختراعات و ابتکارات در مجامع علمی حرفی برای گفتن داشته باشیم.



مکارم شیرازی با بیان اینکه اساتید در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده داند افزود: اساتید دانشگاه باید استعدادهای دانشجویان را شکوفا و آن‌ها را به این مسائل اشنا کنند تا از مصرف کنندگی به سمت تولید علم بروند.



وی دانشگاه‌ها را در تمامی کشور‌ها به خصوص در ایران سرنوشت ساز دانست و عنوان کرد: دانشجویان که در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند باید در آینده امورات کشور را در دست بگیرند.



این مرجع تقلید ابراز داشت: در کشور‌های اسلامی نیز حوزه و دانشگاه باید مدیران جامعه را تربیت کند از این رو چگونگی تربیت افراد در این مراکز بسیار مهم است.



وی خاطر نشان کرد: اگر فرهنگ‌های مادی، دین ستیز غربی و فرهنگ‌های استعماری در میان جوانان دانشجو نفوذ پیدا کند در آینده دچار مشکل خواهیم شد.



مکارم شیرازی وظیفه اساتید و هیئت‌های علمی را در این مسیر بسیار مهم دانست و افزود: برای ایجاد دانشگاه اسلامی و مستقل باید روی برنامه ریزی‌ها، کتب درسی و همچنین تربیت اساتید اسلامی کار کرد که اگر این امر محقق شود سرنوشت کشور در آینده خوب خواهد بود.



این استاد درس خارج فقه حوزه در پایان خاطر نشان کرد: ‌ بیگانگان دانشگاه و سیاست مستقل را نمی‌پسندند و می‌خواهند همه چیز را به خود وابسته کنند از این رو در برابر پیشرفت‌های علمی می‌ایستند و سد راه می‌شوند که باید با هوشیاری و درایت در این زمینه برنامه‌ریزی کرد.