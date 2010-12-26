تکیه نزاجا به تولیدات داخلی/ دستگیری برادر ریگی در پاکستان شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان ظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران درگرگان افزود: یگانهای ارتش جمهوری اسلامی از قدرت و آمادگی کاملی برخوردار است و در وضعیت خوبی بسر می برند.

وی اظهار داشت: قابلیتهای دفاعی نزاجا بالاست و برای تقویت آمادگی رزمی ارتش جمهوری اسلامی، جنگهای اول و دوم خلیج فارس را رصد کردیم و قابلیتهای نیروهای فرامنطقه ای را کامل بدست آمده است و منطبق با آن قابلیت های راکتوری خود را تعریف کردیم و منطبق با دکترین و استراتژی خود نوشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس دکترین خود، سلاحهای موردنیاز را تعریف کردیم وصنایع دفاعی کشور در اسرع وقت در حال تهیه و واگذاری آن به یگانهاست.

امیرپوردستان بیان داشت: مسئله بنیه ایمانی واعتقادی که درکارکنان است وپشتیبانی عظیمی که از ملت و ارتش می شود، سبب شده تا نیروهای مسلح کشور در دنیا بتوانند حرف اول را بزنند و هیچ تهیدید برایشان نگران کننده نیست.

فرمانده نزاجا در ادامه بیان داشت: ماموریت اصلی ارتَش مقابله با تهدیدات مرزی و فرامرزی است و که خود را برای اینکار آماده کردیم و در زمانی که این مامویتها نیست، ارتش خود را سرباز ملت می داند و هر جا که بلایای طبیعی وارد شود یکی از مسئولیتهای ما رفع آن است.



حضور ارتش در اطفای حریق جنگل گلستان و ابر

امیر پوردستان به حادثه آتش سوزی جنگل گلستان اشاره واضافه کرد: دراین حادثه، لشگرارتش وارد شد وهمزمان با جنگلهای استان گلستان به اطفای حریق در جنگل ابر نیز پرداخت.

وی عنوان کرد: ما تلاش کردیم از طریق ارتش و با یکسری امکانات برای مقابله با بلایای طبیعی که در اختیار یگانها قرار دادیم، به مواقع عمل شویم.



دستگیری برادر ریگی در پاکستان شایعه است





فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبردستگیری برادر عبدالماک ریگی را توسط پاکستان تکذیب کرد وگفت: پلیس پاکستان قول داده که وی را دستگیر کند و در این زمینه همکاری داشته باشد.

امیر پوردستان با محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار گفت: خوشبختانه اگر نگاه آماری داشته باشیم، نظام جمهوری اسلامی از امن ترین کشورها است که در منطقه وجود دارد و شاهد کمترین حملات تروریستی هستیم.

وی اظهار داشت: این در حالی است که دشمن تمامی تلاش خود را بکار می بندد که در این مملکت ناامنی ایجاد کند و این نشان می دهد که نیروهای نظامی و انتظامی از قدرت و توان بالایی برخوردارند.

وی یادآورشد: حوادث تروریستی چابهارناشی ازعدم همکاری بعضی ازکشورهای همسایه و عدم کنترل مرزهاست و آن چیزی که در بضاعت کشور است انجام می دهد ولی کشورهای همسایه مقداری سهل انگاری می کنند.

امیر پوردستان خاطرنشان کرد: با مذکراتی که ارگانهای ذینفع انجام دادیم قرار است مرزهای منطقه کنترل شود و شاهد اتفاقات کمتری در کشور باشیم.