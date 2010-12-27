فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ناهماهنگی تیم بسکتبال ذوب آهن ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: از نظر هماهنگی در مجموع وضعیت خیلی دلچسبی نداریم. البته با همین شرایط اولین دیدار خود در لیگ برتر را برگزار کردیم و بردیم اما این وضعیت برای مسابقات باشگاههای غرب آسیا مناسب نیست.
وی با بیان اینکه هر تغییر و هماهنگی که لازم باشد باید طی هفت روز آینده در تیم ایجاد شود، ادامه داد: آن آمادگی و هماهنگی که برای مسابقات سخت و فشرده لازم است، نداریم. به خصوص اینکه هنوز بازیکن آمریکایی مورد نظرمان هم به ترکیب تیم اضافه نشده است، چون ویزا ندارد!
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن به ترکیب تیمهای شرکت کننده در مسابقات باشگاههای غرب آسیا اشاره کرد و گفت: ترکیب همه تیمها تغییر کرده است. آنها بازیکنان قدری جذب کردهاند و ترکیبی محکمی را برای شرکت در مسابقات معرفی کردهاند. شک ندارم که این تیمها خیلی زودتر از ما از تغییر شیوه برگزاری مسابقات و سختتر شدن کار باخبر شده بودند.
کوهیان خاطرنشان کرد: ما آبانماه بود که متوجه شدیم مسابقات در دو گروه آغاز میشود اما اطمینان دارم که نمایندگان دیگر کشورها زودتر از این قضیه باخبر شده بودند، چون ترکیب خود را مطابق با شیوه سخت مسابقات آماده کرده بودند.
وی با تاکید بر اینکه ذوب آهن عقبتر از حریفانش در مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیاست، اظهارداشت: به این دلیل نمیتوانم بگویم چه نتیجهای درسوریه میگیریم و جزو چهار تیم صعود کرده به مرحله دوم خواهیم بود یا نه؟
* با همه اینها انتظارات از ذوب آهن برای نتیجه گیری قابل قبول در مسابقات باشگاههای غرب آسیا به قوت خود باقی است. برای پاسخگویی به این انتظار چه برنامهای دارید؟
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: فقط باید تلاش کنیم تا فاصلهها را تا حد نتیجه گیری کم کنیم. از دیدار هفته دوم لیگ برتر هم برای بهتر شدن وضعیت هماهنگی تیم استفاده میکنیم، دیداری که باید در شهرکرد برگزار کنیم. البته اگر میزبان بودیم شرایط بهتر میشد.
به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن در گروه A مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا قرار دارد. دیدارهای این گروه از 13 دیماه در سوریه آغاز میشود.
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