فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ناهماهنگی تیم بسکتبال ذوب آهن ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: از نظر هماهنگی در مجموع وضعیت خیلی دلچسبی نداریم. البته با همین شرایط اولین دیدار خود در لیگ برتر را برگزار کردیم و بردیم اما این وضعیت برای مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا مناسب نیست.

وی با بیان اینکه هر تغییر و هماهنگی که لازم باشد باید طی هفت روز آینده در تیم ایجاد شود، ادامه داد: آن آمادگی و هماهنگی که برای مسابقات سخت و فشرده لازم است، نداریم. به خصوص اینکه هنوز بازیکن آمریکایی مورد نظرمان هم به ترکیب تیم اضافه نشده است، چون ویزا ندارد!

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن به ترکیب تیم‏های شرکت کننده در مسابقات باشگاه‏های غرب آسیا اشاره کرد و گفت: ترکیب همه تیم‌ها تغییر کرده است. آنها بازیکنان قدری جذب کرده‏اند و ترکیبی محکمی را برای شرکت در مسابقات معرفی کرده‎اند. شک ندارم که این تیم‎ها خیلی زودتر از ما از تغییر شیوه برگزاری مسابقات و سخت‏تر شدن کار باخبر شده بودند.

کوهیان خاطرنشان کرد: ما آبان‎ماه بود که متوجه شدیم مسابقات در دو گروه آغاز می‌شود اما اطمینان دارم که نمایندگان دیگر کشورها زودتر از این قضیه باخبر شده بودند، چون ترکیب خود را مطابق با شیوه سخت مسابقات آماده کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه ذوب آهن عقب‌تر از حریفانش در مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیاست، اظهارداشت: به این دلیل نمی‏توانم بگویم چه نتیجه‏ای درسوریه می‏گیریم و جزو چهار تیم صعود کرده به مرحله دوم خواهیم بود یا نه؟

* با همه اینها انتظارات از ذوب آهن برای نتیجه گیری قابل قبول در مسابقات باشگاه‏های غرب آسیا به قوت خود باقی است. برای پاسخگویی به این انتظار چه برنامه‏ای دارید؟

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: فقط باید تلاش کنیم تا فاصله‏ها را تا حد نتیجه گیری کم کنیم. از دیدار هفته دوم لیگ برتر هم برای بهتر شدن وضعیت هماهنگی تیم استفاده می‎کنیم، دیداری که باید در شهرکرد برگزار کنیم. البته اگر میزبان بودیم شرایط بهتر می‏شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوب آهن در گروه A مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا قرار دارد. دیدارهای این گروه از 13 دی‏ماه در سوریه آغاز می‎شود.