کنتور 60 هزار مشترک گاز پایتخت تفکیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی حسین نیا با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح تعرفه فروش گاز مشترکان گفت: افزایش قیمت گاز طبیعی منجر به استقبال مشترکان برای تفکیک کنتورهای گاز مجتمعهای مسکونی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تاکید بر اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 60 هزار کنتور مستقل به مشترکان در استانهای تهران و البرز تحویل داده شده است، تصریح کرد: نصب کنتورهای تفکیکی به جای کنتورهای تجمیعی در مجتمع های مسکونی، از برنامه هایی بوده تا مشترکان بتوانند به صورت مستقل مصرف گاز طبیعی را مدیریت کنند.

وی در تشریح مراحل تفکیک کنتورهای مشترکان گاز طبیعی توضیح داد: انجام لوله کشی توسط مالک، تست لوله کشی و در نهایت صدور تاییدیه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان از مراحل مستقل سازی کنتور گاز مشترکان به شمار می رود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تفکیک کنتور مشترکان گاز خانگی در مدت کمتر از 48 ساعت انجام می گیرد، اظهار داشت: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درج دامنه ها و نرخ های جدید گاز طبیعی در پشت قبوض گاز مشترکان برای اطلاع رسانی دقیق انجام می گیرد.

حسین نیا با اشاره به اینکه قبوض گاز مشترکان تهرانی طبق روال گذشته در سه رنگ سبز، زرد و قرمز مطابق با پله های 12 گانه توزیع خواهد شد، تبیین کرد: با وجود افزایش قیمت گاز توزیع قبوض رنگی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران همچنین از افزایش چهار برابری گاز رسانی به نیروگاههای برق استان تهران و البرز خبر داد و یادآور شد: با توجه به الودگی هوای این کلان شهرها میزان گاز تحویلی به نیروگاهها افزایش می یابد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تا پایان آذر ماه سالجاری از 31 هزار برنامه نصب انشعاب، بالغ بر 20 هزار مورد آن در سطح دو استان تهران و البرز نصب و راه اندازی شده است، خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت حدود یکصد هزار پذیرش جدید گازی در این دو استان انجام شده است.