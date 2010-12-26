هفت طرح تحقیقاتی تعاون در نمایشگاه گلستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ابراهیمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گرگان افزود: همچنین شش پایان نامه کارشناسی ارشد و یک مقاله با موضوعات مختلف در حوزه تعاون استان در این نمایشگاه ارائه شده و در معرض دید پژوهشگران و محققان بازدیدکننده از نمایشگاه قرار داده شده است.

به گزارش مهر، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بخش تعاون استان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی واقع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در معرض عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه که با حضور استاندار گلستان، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه های اجرایی و روسای دانشگاه های استان افتتاح شد، ادارات، سازمان ها و دانشگاه های استان تا 8 دی ماه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را در معرض عموم قرار خواهند داد.

33 دستگاه اجرایی رد 70 غرفه این نمایشگاه شرکت دارند.

