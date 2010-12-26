۵ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

هفت طرح تحقیقاتی تعاون در نمایشگاه گلستان ارائه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تعاون گلستان گفت: هفت طرح تحقیقاتی تعاون در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ابراهیمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گرگان افزود: همچنین شش پایان نامه کارشناسی ارشد و یک مقاله با موضوعات مختلف در حوزه تعاون استان در این نمایشگاه ارائه شده و در معرض دید پژوهشگران و محققان بازدیدکننده از نمایشگاه قرار داده شده است.

به گزارش مهر، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بخش تعاون استان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی واقع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در معرض عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه که با حضور استاندار گلستان، نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه های اجرایی و روسای دانشگاه های استان افتتاح شد، ادارات، سازمان ها و دانشگاه های استان تا 8 دی ماه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را در معرض عموم قرار خواهند داد.

33 دستگاه اجرایی رد 70 غرفه این نمایشگاه شرکت دارند.
 
