پیکر استاد دانشگاه آزاد اسلامی ساری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پس از اقامه نماز میت توسط حجت الاسلام باقریان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری در سخنانی از مرحومه بهار به عنوانی کسی که سالها در مرکز تعلیم و تربیت تمام وجود خود را در راه توسعه علم و دانش به کار گرفت و در اره پرورش جوانان و آینده سازان جامعه اسلامی تلاش می کرد تجلیل کرد و گفت: حضور باشکوه افراد فرهیخته در مراسم تشییع جنازه خود بیانگر جایگاه و شان این استاد پرتلاش است.

نیاز آذری تاکید کرد: این مراسم برای همه ما یک تذکر است که در تمامی لحظه های زندگی هم به یاد قیامت باشیم و هم خدا را فراموش نکنیم.

وی به کلیه بستگان و بازماندگان مرحومه میترا بهار این مصیبت را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد: تا از ذکر و یاد خدا هرگز غافل نشویم و همیشه در جهت انجام کار خیر و نیکوکاری پیشقدم باشیم چرا که فقط همین اعمال خواهد ماند.

مرحومه شادوران میترا بهار متولد سال ۱۳۴۴ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بود که از سال ۷۵ به عنوان عضو هئیت علمی تمام وقت با مرتبه علمی مربی در گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مشغول تدریس بود.