تدوین مدل ایرانی اسلامی استاندارد سازی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نظام الدین برزگری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی در مورد روند بومی سازی استانداردها در کشورمان، بیان داشت: در حال حاضر ما از استانداردهای بین المللی و کشورهای پیشرفته به عنوان منبع و مرجع استاندارد سازی استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سعی ما بر این است که استانداردها در کشورمان بومی شود، یادآور شد: در این راستا با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به دنبال تحقق الگوی ایرانی اسلامی در رابطه با استانداردها هستیم.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطر نشان کرد: تلاش ما این است که تمام استانداردهای ملی به صورت بومی دربیاید و این الگو را در کشور پیاده کنیم.

جلوگیری از صادرات کالای بی کیفیت به عراق

برزگری همچنین در مورد قراردادهای این سازمان در زمینه صادرات و واردات کالاها، عنوان کرد: یکی از تفاهم نامه هایی که در زمینه استانداردسازی کالاهای صادراتی ایرانی منعقد شد با کشور عراق بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا با سازمان استاندارد عراق به این تفاهم رسیدیم که کالاهایی که به عراق صادر می شود استانداردسازی شوند و اجازه صدور کالای بی کیفیت به عراق را نخواهیم داشت.

انعقاد تفاهم نامه برای ممانعت از ورود کالای بی کیفیت چینی به کشور

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین به تفاهم نامه منعقد شده با کشور چین اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مردم از ورود کالاهای بی کیفیت چینی از مبادی رسمی و غیررسمی به کشور گلایه مند بودند این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم از سازمان استاندارد انتظار داشتند جلوی ورود کالاهای بی کیفیت گرفته شود، تصریح کرد: در این راستا در سفر به چین و در پی مذاکرات فشرده مقرر شد که سازمان استاندارد این کشور شان ملت ایران را در صادرات کالا در نظر بگیرد و اجازه ندهد که کالاهای بی کیفیت چینی از مبادی خروجی به مقصد ایران صادر شوند.

کالاهای صنعتی وارداتی تابع استانداردها اجازه ورود به کشور دارند

وی همچنین در مورد برنامه های سازمان استاندارد در آینده نیز عنوان کرد: در حال حاضر 630 قلم کالا به صورت استاندارد اجباری تحت پوشش این سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: این در حالیست که مطابق قانون مصوب مجلس که از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شده است باید کل کالاهای صنعتی تولید داخل تا یکسال آینده استاندارد سازی شوند.

برزگری یادآور شد: همچنین مطابق این قانون سازمان استاندارد مکلف است کل کالاهای صنعتی وارداتی را کنترل کند و تابع استانداردها اجازه ورود به کشور دهد.