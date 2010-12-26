صدور تجربیات ایجاد صنایع کوچک و زودبازده به گینه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی با اعلام اینکه بخش تعاون ایران در ایجاد زیرساختهای توسعه ای و راه اندازی صنایع کوچک و زودبازده به کشور گینه کمک خواهد کرد، گفت: بخش تعاون ایران می تواند با استفاده از تجربیات خود نقش عمده ای در انتقال تجربیات به این کشور داشته باشد.

وزیر تعاون اظهار داشت: گینه به عنوان یکی از کشورهایی که به دنبال ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه است می تواند مورد توجه باشد و از اینرو، ایران با دارا بودن تجربه تشکیل و راه اندازی بنگاههای زودبازده، می تواند نقش عمده ای در عرصه اقتصاد این کشور ایفا کند.

عباسی تاکید کرد: ایران با توجه به پیشرفتهای علمی و تجربی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از پتانسیلهای در خور توجهی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای تازه توسعه ‌یافته و در حال توسعه برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: بخش تعاون ایران طی سالهای اخیر با عرضه توانمندیها و برگزاری نمایشگاههای مختلف در گرایشهای گوناگون ثابت کرده است که می‌تواند در حمایت از کشورهای نوظهور در مسیر توسعه نقش به سزایی را ایفا کند.

عباسی ادامه داد:‌ در کشورهای آفریقایی و نیز آمریکای لاتین عرصه مطلوبی برای استفاده از دانش و تخصص فارغ ‌التحصیلان و متخصصان ایرانی شاغل در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی وجود دارد که امیدواریم با تسهیل زمینه‌های حضور این افراد در این کشورها بتوانیم در جهت صدور خدمات فنی و مهندسی گام برداریم.

همچنین وزیر تعاون طی حکمی، علیرضا جوانمردی را به سمت مدیرکل تعاون استان البرز منصوب کرد.