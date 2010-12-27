به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است شامل سه کتاب "چگونه آدم بزرگها را به راه بیاوریم"، "آدم بزرگها چه می‌گویند و منظور واقعی‌شان چیست" و " روشهای دیگر برای به راه آوردن آدم بزرگها" است.

کتاب "راهنمای کامل برای به‌راه آوردن آدم بزرگها" اثری طنزآمیز است که در قالب همدردی با کودکان و نوجوانان و آموختن شیوه‌های شیطنت به آنها نوشته شده است.

در مقدمه کتاب با عنوان "چرا این کتاب ضروری است" می‌خوانیم: راستش اینکه، آدم بزرگها همیشه خدا راه خودشان را رفته‌اند. بچه‌ها برای هرکاری باید از آدم بزرگها اجازه بگیرند. چرا؟ چون آدم بزرگها رئیس‌اند. اما چرا آنها باید رئیس باشند؟ چون باهوش‌ترند؟ نه، بیشتر آدم بزرگها عقل ملخ هم توی کله‌شان نیست. جواب این است که آدم بزرگها" الف) بزرگترند. ب) پولها پیش آنهاست.

دلایلی برای تا دیر وقت بیدار ماندن، چه کلکی سوار کنیم تا از بزرگترها پول بگیریم، چگونه حرفهای دوپهلوی آدم بزرگها را عمداً اشتباه برداشت کنیم و بهترین راه‌های برای درآوردن لج آدم بزرگها از راه لباس پوشیدن ، مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

کتاب "راهنمای کامل برای به‌راه آوردن آدم بزرگها" با شمارگان 2000 نسخه در 263 صفحه و به قیمت 3800 تومان منتشر شده است.

