به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز یکشنبه در حاشیه نمایشگاه فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که در مورد قیمت نان اعلام شده است، تا زمانی ثابت باقی خواهد ماند که قیمت ملی گندم در حد 250 تومان و قیمت ملی آرد 280 تا 300 تومان باقی بماند، البته پیش بینی های وزارت بازرگانی این است که قیمت ملی گندم در سال 90 نیز ثابت باقی خواهد ماند، بنابراین قیمت نان نیز در سال 90 بدون تغییر خواهد بود.

وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا دولت تصمیم دارد با تدارک قیمت انواع نان، خانوارهای ایرانی را به سمت جایگزینی نان سنگک با سایر انواع نان هدایت کند، تصریح کرد: قیمت نان در کمیته ای متشکل از استانداری ها، شرکتهای غله و اتحادیه های صنفی نانوایان در استانهای مختلف بدست آمده و هر ملاحظه ای از جمله کیفیت یا برتری ارزش غذایی نان، در آن جلسات مطرح و مورد تصمیم گیری واقع شده است.

وی ادامه داد: نوعی قیمت با رضایت طرفین حاصل شده است که ممکن است ملاحظات متعددی در آن لحاظ شده باشد.

غضنفری در پاسخ به سئوالی مبنی بر خروج بسته حمایت از صادرات از دستور کار دولت، گفت: در جلساتی که برای بررسی و تصویب بسته ها با حضور رئیس جمهور در ستاد طرح تحول اقتصادی برگزار می شد، معمول این بود که بسته ها مورد سئوال واقع شوند و از آورنده بسته تقاضا شود که برای میزان کمکی که درخواست کرده، مدارک و اسناد بیشتری ارایه دهد.

وی افزود: این اتفاق در مورد تمامی بسته ها رخ داد و هر بسته بعد از چند بار رفت و آمد، تصویب شد. در مورد بسته حمایت از صادرات نیز این اتفاق رخ داد و امیدواریم بتوانیم با شکل متفاوتی، دوباره این بسته را ارایه کنیم.

غضنفری در مورد معوقات جوایز صادراتی نیز گفت: وزارت بازرگانی درخواست مستقلی را در این رابطه به دولت ارایه داده است که امیدواریم بتوانیم به زودی منابع مالی برای آن دریافت کنیم.

غضنفری در مورد بسته حمایت از تولید برای فرش دستباف نیز در جریان قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: رئیس جمهوری در جلسات بارها گفته اند که هر تولیدکننده ای که به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی، دچار نوعی خسارت یا مشکل شود یا در ادامه کار در دام بحران بیفتد، می تواند مستندات خود را ارایه دهد تا اگر غفلتی صورت گرفته، مجدد آن گروه در بسته های حمایتی دیده شوند.

وی اظهار داشت: بر این اساس، اگر تولیدکنندگان فرش جزء اصناف قرار گیرند، از تسهیلات بسته حمایتی اصناف برخوردار می شوند و اگر کارخانه یا کارگاه صنعتی داشته باشند، از بسته صنعتی وزارت صنایع استفاده خواهند کرد، اما اگر در دسته دیگری قرار گیرند، برای آنها بسته حمایتی تعریف خواهد شد.

وزیر بازرگانی همچنین در مورد نمایشگاه فرش مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امسال نمایندگان با همکاری دولت، ضوابط خاصی را برای فرش دستباف در قانون برنامه پنجم لحاظ کردند که بر این اساس، مرکز ملی فرش ایران تصمیم گرفت برای تشکر از نمایندگان، 45 قطعه فرش نفیس را در راهروهای مجلس شورای اسلامی به نمایش گذارد.

وی خواستار همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت از فرش دستباف شد و اظهارداشت: این صنعت باید مورد حمایت قرار گیرد تا به جایگاه رفیعی دست یابد.

غضنفری میزان رشد صادرات فرش دستباف در سال جاری را 20 درصد عنوان و تصریح کرد: صادرات فرش دستباف ایران در هشت ماهه سالجاری به 380 میلیون دلار رسیده است، این رقم در حالی محقق شده است که گزارش ها از اقتصاد جهانی حاکی از رکود است.

وی اظهار داشت: این رقم نشانگر آن است که فعالیتهایی که صورت گرفته اثربخش است و با حمایتهای دولت و مجلس در برنامه پنجم، جایگاه والاتری خواهد داشت، البته اگر برای فرش دستباف قانون دائمی داشته باشیم، به طور قطع می توانیم به جایگاه بهتری دست یابیم.