60 درصد واحدهای مسکونی کشور غیراستاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فریدون بلغاری ظهر یکشنبه در اولین کارگاه استاندارد سازی مصالح ساختمانی در استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: اگر قرار باشد که گام های موثری در راستای توسعه کشور برداریم باید در تولید کالا استاندارد های لازم را رعایت کنیم.

وی با بیان اینکه کشور ایران حدود یک سوم بلایای طبیعی را در خود دارد، خاطر نشان کرد: سالانه به دلیل وقوع این بلایای طبیعی بیش از 40 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می شود.

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به اینکه از 40 بلای طبیعی موجود در دنیا امکان رخ دادن 30 بلای طبیعی در کشور ایران وجود دارد، عنوان کرد: در حال حاضر 70 درصد خاک ایران در مناطق زلزله خیز وجود دارد.

تنها 40 درصد واحد های مسکونی کشور استاندارد هستند

بلغاری بیان داشت: در حال حاضر سالیانه حدود چهار هزار نفر از مردم ایران بر اثر وقوع زلزله جان خود را از دست می دهند.

وی با بیان اینکه طبق آمار های موجود در سال 85 حدود 60 درصد از واحد های مسکونی موجود در کشور ایران غیر استاندارد هستند، یادآور شد: این در حالیست که حدود 40 درصد واحد های مسکونی ایران استاندارد هستند که البته این موضوع نیز با اطمینان مطرح نشده است.

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد خسارات بر واحد های مسکونی کشور آئین نامه اجرایی استاندارد سازی مصالح ساختمانی در انتهای سال 85 تصویب شده است.

بلغاری با بیان اینکه بر اساس آئین نامه استاندارد سازی مصالح ساختمانی باید در هر استان یک آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح ساختمانی ایجاد شود، عنوان کرد: در این راستا واحدهای تولیدی اجازه فعالیت را خواهند داشت که قوانین مربوط به این آئین نامه را رعایت کنند در غیر این صورت پروانه تولید آنها لغو خواهد شد.

تدوین شیوه نامه حمل و نقل و نگهداری مصالح ساختمانی توسط سازمان استاندارد

وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اقدام به تدوین شیوه نامه حمل و نقل و نگهداری مصالح ساختمانی کرده است، بیان داشت: همچنین این مرکز تحقیقات با همکاری وزارت بازگانی، مسکن، سازمان نظام مهندسی و دستگاههای مربوطه اقدام به کنترل عرضه مصالح ساختمانی در قالب یک کارگروه کرده است.

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با بیان اینکه تا کنون 15 جلسه این کارگروه توسط مرکز تحقیقات استاندارد تشکیل شده است، یادآور شد: متاسفانه تا کنون سازمان نظام مهندسی به دلیل کمبود اعتبار اقدام خاصی را در قالب این کارگروه انجام نداده است.

بلغاری با تاکید بر آموزش متولیان کنترل کیفی واحد های تولیدی مصالح ساختمانی در کشور، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 67 هزار و 513 نفر ساعت از متولیان کنترل کیفیت واحد های تولید مصالح ساختمانی آموزش دیده اند.

وی عنوان کرد: همچنین در راستای ایجاد کیفیت در محصولات تولید شده ساختمانی بیش از 34 هزار اطلاعیه دستی در میان واحد های تولیدی کشور توزیع شده است.

ایجاد کمیته کنترل مراکز عرضه مصالح ساختمانی در استانها

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی با بیان اینکه همچنین در راستای ارتقا کیفیت محصولات ساختمانی بیش از 800 جلسه با مجامع امور صنفی کشور تشکیل داده ایم، بیان داشت: همچنین کمیته کنترل مراکز عرضه با کمک مجامع امور صنفی در همه استانهای کشور ایجاد شده است.

بلغاری با اشاره به صدور بیش از دو هزار و 886 پروانه کاربرد نشان استاندارد مصالح استحکام بنا در کشور از سال 85 تاکنون، یادآور شد: همچنین در چهار سال اخیر تعداد یک هزار و 945 پروانه استاندارد صنایح جانبی ساختمان در کشور صادر شده است.