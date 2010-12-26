  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

اعضای تیم ملی فوتبال درگذشت علیرضا حافظی را تسلیت گفتند

اعضای تیم ملی فوتبال درگذشت علیرضا حافظی را تسلیت گفتند

اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان درگذشت علیرضا حافظی، روزنامه نگار ورزشی و کارشناس رادیو ورزش را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که هم اکنون در دوحه بسر می‌برند، روز یکشنبه پس از شنیدن خبر درگذشت علیرضا حافظی کارشناس توانای رادیو ورزش، ضمن تاثر شدید از این موضوع، فقدان او را تسلیت گفتند.

سرپرست، اعضای کادر تیم شامل کادر فنی، رسانه ای، پزشکی و تدارکاتی تیم ملی، درگذشت علیرضا حافظی را به خانواده داغدار آن مرحوم، همکارانش در رادیو ورزش و جامعه رسانه ای کشورمان تسلیت گفتند.

خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی که خود از همکاران نزدیک زنده یاد حافظی بود، با تاثر و تالم فراوان درگذشت این دوست و همکار گرانقدر را تسلیت گفت و افزود: هیچگاه دوران همکاری با او را فراموش نخواهد کرد.علیرضا همیشه در قلب ما خواهد بود. او برای ما همیشه زنده است.

علیرضا حافظی گوینده و کارشناس رادیو ورزش، پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری شنبه شب در سن 49 سالگی در بیمارستان ایرانشهر تهران دیده از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.

کد مطلب 1218026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها