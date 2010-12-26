اعضای تیم ملی فوتبال درگذشت علیرضا حافظی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که هم اکنون در دوحه بسر می‌برند، روز یکشنبه پس از شنیدن خبر درگذشت علیرضا حافظی کارشناس توانای رادیو ورزش، ضمن تاثر شدید از این موضوع، فقدان او را تسلیت گفتند.

سرپرست، اعضای کادر تیم شامل کادر فنی، رسانه ای، پزشکی و تدارکاتی تیم ملی، درگذشت علیرضا حافظی را به خانواده داغدار آن مرحوم، همکارانش در رادیو ورزش و جامعه رسانه ای کشورمان تسلیت گفتند.

خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی که خود از همکاران نزدیک زنده یاد حافظی بود، با تاثر و تالم فراوان درگذشت این دوست و همکار گرانقدر را تسلیت گفت و افزود: هیچگاه دوران همکاری با او را فراموش نخواهد کرد.علیرضا همیشه در قلب ما خواهد بود. او برای ما همیشه زنده است.

علیرضا حافظی گوینده و کارشناس رادیو ورزش، پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری شنبه شب در سن 49 سالگی در بیمارستان ایرانشهر تهران دیده از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.