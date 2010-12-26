مسابقات سوپر لیگ کاراته کشور کیفیت قابل قبولی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مسعود زیگلری در خصوص میزبانی شیراز در این دوره از مسابقات گفت: تمامی سعی خود را انجام دادیم تا میزبانی را به بهترین نحو برگزار کنیم که البته نواقصی هم نیز وجود داشت ضمن اینکه مسولین برگزاری لیگ از نحوه برگزاری مسابقات راضی بودند.

وی با بیان اینکه سطح مسابقات بسیار بالا بود، افزود: مسابقات به دلیل حضور قهرمانان جهان و آسیا از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار بود.

سرپرست تیم ارژن فارس تصریح کرد: تیم کاتای تیمی فارس که متشکل از محسن زارعی، محمد صادق مهر پور و مسعود زارع بود در بازی نخست با اختلاف پنج پرچم توانست تیم باشگاه مقاومت را که سال گذشته نایب قهرمان مسابقات آسیایی چین بود، شکست دهد.

زیگلری اضافه کرد: باشگاه مقاومت که از قهرمانان جهانی و آسیایی بهره می برد در قسمت کاتای تیمی، انفرادی و کومیته در برابر تیم ارژن تن به شکست داد.

وی در ادامه به شکست تیم کاتا دانشگاه آزاد توسط ارژن فارس اشاره کرد و افزود: در کاتای تیمی، تیم ارژن موفق شد دانشگاه آزاد را مغلوب کند و در قسمت انفرادی نیز مسعود زارع با پنج پرچم توانست حقیقی نایب قهرمان امیدهای جهان را با اقتدار شکست دهد.

سرپرست تیم ارژن فارس با اظهار اینکه در بخش کمیته مسابقات متأسفانه مشکلاتی به وجود آمد که تیم ارژن از رسیدن به حق خود بازماند و بازیها را به دانشگاه آزاد واگذار کرد، گفت: در این قسمت از مسابقات به دلیل اشتباهات فاحش داوری تیم نتیجه نگرفت هر چند پس از اعتراض و بازبینی داوری توسط سرپرست کمیته داوران،رأی داور اشتباه اعلام شد ولی امکان برگشت رای وجود نداشت.