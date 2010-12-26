54 درصد واحدهای تولید آجر کشور دارای نشان استاندارد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فریدون بلغاری ظهر یک شنبه در اولین کارگاه استاندارد سازی مصالح ساختمانی در لرستان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار و 400 واحد تولیدی بتن در کشور تا قبل از سال 84، خاطر نشان کرد: این در حالی است که این تعداد واحد تولیدی بتن در چهار سال اخیر به بیش از هشت هزار واحد تولیدی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه از این تعداد واحد تولیدی بتن در کشور قبل از سال 84 تنها 30 درصد دارای نشان استاندارد بوده اند، عنوان کرد: این در حالیست که در چهار سال اخیر بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی بتن در کشور نشان استاندارد دریافت کرده اند.

بلغاری با اشاره به تعداد واحد های تولیدی شن و ماسه در کشور بیان داشت: در حال حاضر تعداد یک هزار و 500 واحد تولیدی شن و ماسه در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از 700 واحد دارای نشان استاندارد هستند.

وی یادآور شد: این در حالیست که از این تعداد واحد تولیدی شن و ماسه قبل از سال 84 تنها یک درصد دارای نشان استاندارد بودند.

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور همچنین با اشاره به تعداد واحد های تولیدی آجر در کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر 700 واحد تولیدی آجر در کشور وجود دارد که بیش از 54 درصد آنها دارای نشان استاندارد می باشند.

بلغاری عنوان کرد: این در حالی است که تا قبل از سال 84 تنها 14 درصد واحد های تولیدی آجر در کشور دارای نشان استاندارد بوده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بدترین فراورده مصالح ساختمانی در کشور بلوک سیمانی است، بیان داشت: در حال حاضر 700 واحد تولیدی بلوک سیمانی در کشور وجود دارد ولی از این تعداد تنها پنج درصد دارای نشان استاندارد می باشند.

مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور با اشاره به دلایل عدم کیفیت در این زمینه، یادآور شد: وجود کارگاهها و تجهیزات ابتدایی، کارگران غیر ماهر، تولید سنتی، عدم وجود آزمایشگاه کنترل کیفیت، عدم همکاری دستگاهها نظارتی و دولتی از جمله دلایل پایین بودن کیفیت محصول سیمان در کشور است.