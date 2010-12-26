برنامه های سفر هیئت دولت به البرز تغییر نکرده است

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: دیدار عمومی رئیس جمهور و هیئت همراه از ساعت 9 صبح از محل میدان شهدا تا میدان سپاه و زمین چمن مخابرات آغاز می شود که کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد فضایی مناسب برای استقبال شهروندان از سوی استانداری و ستاد استقبال مردمی تاکنون فراهم شده است.

این مسئول با اعلام اینکه لغو سفر هفته گذشته تغییری در برنامه های کلی سفر ایجاد نکرده است به تشریح جزئیات برنامه های سفر پرداخت.

وی ادامه داد: مراسم استقبال و سخنرانی دکتر احمدی نژاد تا ساعت 12 ظهر ادامه خواهد داشت و پس از آن شهروندان با توجه به امکانات و تدابیر اندیشیده شده توسط راهنمایی و رانندگی به مناطق خود عودت داده می شوند.

معاون استاندار با اعلام اینکه برنامه هیئت دولت در این سفر برنامه ای فشرده و جامع خواهد بود، خاطرنشان کرد: از ساعت 14 کارگروه فرهنگ و هنر با رئیس جمهور و هیئت دولت تشکیل جلسه می دهند.

حدادپور افزود: در این جلسه با توجه به رویکرد فرهنگی سفر ریاست جمهوری اعتبارات ویژه فرهنگی برای استان در نظر گرفته می شود و تصمیم های کلان فرهنگی برای استان تدوین می گردد.

این مسئول اضافه کرد: پس از پایان این جلسه، راس ساعت 16 جلسه هیئت دولت به منظور بررسی مصوبات پیشنهادی کلیه مدیران و فرمانداران مورد بحث قرار گرفته و نهایی می شوند که این جلسه یکی از مهمترین بخشهای این سفر به شمار می رود.

حدادپور با بیان اینکه دیدار با منتخبین ایثارگران در ساعت 18 با حضور تعداد زیادی از ایثارگران و جانبازان تشکیل می شود، ادامه داد: همچنین نشست رئیس جمهور با برگزیدگان و نخبگان ورزشی،‌ هنری،‌ ادبی و سایر عرصه ها در ساعت 20 انجام می شود.

وی یادآور شد: با اتمام این جلسات،‌ از ساعت 22 جلسه شورای اداری استان با حضور هیئت دولت تشکیل می شود.