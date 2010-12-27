دادگاهی که تبدیل به ابزار سیاسی شود مشروعیت ندارد

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت مرود بودن رای دادگاه رفیق حریری گفت: به نظر می رسد این دادگاه اساسا یک جهت گیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات مربوط به این دادگاه را پیگیری می کنند به دنبال کشف حقیقت نیستند.

وی افزود: این دادگاه اهدا ف خاصی را در دستور کار قرارداده و کمک هایی را که دولت آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده ، سیاسی بودن این دادگاه را بیش از پیش به ذهن متبادر می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ضمن اینکه در مراحل قبلی افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان شاهد آوردند و مطالب زیاد را مدعی شدند که بعد مشخص شد این مطالب دروغین و کذب بوده است.

مهمانپرست تاکید کرد: وقتی یک دادگاه بخواهد به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد دیگر مشروعیت خود را از دست می دهد.

مهمانپرست با اعلام اینکه جریانی پشت سر این دادگاه دست به تحرکات زده و ازوجود آن می خواهد سوء استفاده کند گفت: دادگاه مذکور هدف اصلی خود را ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی و تضعیف جریان مقاومت قرار داده است.

وی تصریح کرد: مشخص است از این روند رژیم صهیونیستی بیشترین استفاده را می برد و کسانی که در منطقه خاورمیانه اهداف شومی را دنبال می کنند.

وی درباره آینده جایگاه مقاومت در لبنان و منطقه و گفت: من فکر می کنم هیچ کدام از این تحرکات تاثیر منفی به جریان مقاومت نمی تواند بگذارد و این هم یک نمونه جدیدی از مقابله با مقاومت مردم این منطقه است که آن را نیز پشت سر خواهند گذاشت.