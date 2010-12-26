مصر کنسولگری های جدید در عراق افتتاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "احمد ابوالغیط" امروز پس از ورود به بغداد در کنفرانس خبری مشترک با هوشیار زیباری همتای عراقی خود اظهار داشت : مصر تلاش می کند کنسولگری های جدیدی در عراق به ویژه در اربیل افتتاح کند.

وی با بیان این مطلب افزود : مصر در اجلاس سران کشورهای عربی در بغداد که در مارس 2011 برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.

ابوالغیط در بخش دیگر سخنان خود گفت : در دیدار با هوشیار زیباری و نوری المالکی نخست وزیر عراق تحولات خاورمیانه به ویژه روند صلح و دیدگاه مصر در این زمینه، اوضاع سودان و امنیت و ثبات لبنان بحث و بررسی شد.

وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد : مصر به حمایت از عراق پایبند است و امیدوار است که این حمایت در آینده توسعه یابد.

وی خاطر نشان کرد: موضوع بدهی های عراق به مصر بارها میان دو طرف بررسی شد و یک کمیته عراقی برای بررسی این موضوع طی چند ماه گذشته تشکیل شده است. بدهی های عراق به مصر به 4 دسته بدهی های افراد، شرکتها، دولت و برخی بدهی های نظامی تقسیم می شود و نوری المالکی متعهد شده است که این موضوع در آینده ای نزدیک حل و فصل شود.